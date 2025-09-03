В Барнауле возобновилась работа общественного контроля за питанием школьников

Комиссия посетила второй корпус школы № 53 и проверила, что едят дети

03 сентября 2025, 09:00, ИА Амител

Проверка питания детей в школе № 53 / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле возобновилась работа общественного контроля за организацией горячего питания школьников. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, 2 сентября комиссия посетила второй корпус школы № 53, где проинспектировала, что едят дети.

В состав комиссии, как и раньше, вошли представители городского комитета по образованию, надзорных органов, депутаты, члены общественных объединений и родители. Как рассказала директор школы № 53 Юлия Галкина, второй корпус учреждения открыли в 2024 году в здании бывшего детсада – его отремонтировали и адаптировали под нужды школьного образования. Обеденный зал тоже оформлен современно, хоть и рассчитан на 40 мест: во втором корпусе учатся шесть начальных классов, которым его хватает.

«Питание организовано по графику, готовят повара прямо здесь – во втором корпусе оборудован свой пищеблок, оснащенный современным оборудованием», – рассказала Галкина.

В первый учебный день на завтрак для детей приготовили макароны с фрикадельками из курицы с соусом, а также фруктовый напиток. В обед подали еще и рассольник. Председатель Общественной палаты Барнаула Борис Черниченко пообщался с детьми – они довольны вкусом блюд.

«Отметила для себя необычные названия блюд в меню, это интересно. Детки довольные, едят с удовольствием – это о многом говорит», – сказала представитель Совета женщин при главе Барнаула Оксана Анисимова.

Депутат Барнаульской гордумы Светлана Бочкова, работающая директором школы № 31, считает, что первоклассникам не так просто привыкнуть к новому режиму питания, а первый месяц в этом плане является установочным.

«Здесь все идеально организовано для приема пищи. Для оформления обеденного зала подобрали очень интересные решения, организовав для детей комфортные индивидуальные посадочные места. Закуплена красивая посуда, повара стараются эстетично оформлять порции, что тоже влияет на аппетит ребят», – заявила депутат.

Родители учащихся подтверждают, что система питания в обоих корпусах школы № 53 отлично налажена. По словам мамы троих учеников Елены Зыковой, даже привередливые дети смогут найти для себя блюдо по вкусу.

«Когда в прошлом году мы перешли во второй корпус, сильно переживала, что здесь будут сложности с организацией питания и детей станут кормить какими-нибудь бутербродами. Но опасения не оправдались, завтраки и обеды сразу были полноценными», – поделилась мама школьников.

Зыкова добавила, что школа открыта для родителей, и они могут проверить работу столовой в любой день, вне зависимости от графиков и планов.