В игорной зоне "Сибирская монета" построят гостиницы, spa-центры и горнолыжные трассы

В 2022 году игорную зону посетили порядка 200 тысяч человек

16 мая 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Действующие инвесторы игорной зоны "Сибирская монета" построят на её территории новые гостиничные комплексы. Также здесь появятся spa-центр, открытые и закрытые бассейны и даже горнолыжные трассы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Сейчас этот вопрос на стадии подготовки и в ближайшее время состоится подписание ряда соглашений о строительстве новых гостиничных комплексов и сопутствующей инфраструктуры. Инвесторы заинтересованы в комплексном развитии территории", – сообщил руководитель ведомства.

Безусловно, такие финансовые вложения позволят увеличить поток гостей в "Сибирскую монету", который с каждым годом продолжает расти. По данным Евгения Дешевых, в 2022 году игорную зону посетили порядка 180-200 тысяч человек. Из них 70% – это жители близлежащих сибирских регионов. При этом всё чаще сюда приезжают москвичи и жители городов-миллионников из европейской части страны, отметил эксперт.

Напомним, "Сибирская монета" находится в 280 км от Барнаула, её площадь – 2,3 тыс. га. С 2014 года в игорной зоне функционирует казино Altai Palace.