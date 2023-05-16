В Алтайском крае увеличится число пятизвёздочных отелей

В последнее время в Алтайском крае фиксируется высокий спрос на отели премиум-класса

16 мая 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Как минимум на один пятизвёздочный отель, номера в которых пользуются большим спросом у туристов из европейской части России, в Алтайском крае станет больше. Сейчас белокурихинский отель "На камушках", открытый в феврале 2023 года, проходит классификацию. Всего в регионе на данный момент категории 4 и 5 звёзд присвоены 19 объектам размещения. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

В 2022 году подтвердить свой высокий уровень удалось пятизвёздочному Grand Chalet Altay на "Бирюзовой Катуни" и четырёхзвёздочному парку-отелю в формате шале в игорной зоне Altai Palace. Спрос на такие объекты не первый год достаточно высокий, но номера в них на лето 2023 года ещё есть. Загрузка в номерах 4 звезды на июнь составляет 72% от общего фонда, на июль и август забронировано 84% и 78% соответственно.

"Для расширения предложений в категории повышенной комфортности мы продолжаем работу с инвесторами. Так, комплекс "Гранд Крио Резорт" в "Белокурихе Горной", строительство которого завершают в этом году, с четвёртого квартала постепенно начнут вводить в эксплуатацию. Также есть планы по расширению премиального фонда и у резидентов игорной зоны", – сообщил Евгений Дешевых.