Россиян предупредили о резком росте цен на жилье к 2027 году

Согласно прогнозам Центробанка, ключевая ставка упадет до 7–8%

20 октября 2025, 11:45, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Цены на жилье в России могут заметно вырасти уже в 2027 году – с таким прогнозом выступил руководитель аналитического центра института развития "Дом.рф" Михаил Гольдберг, сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация на рынке во многом будет зависеть от ключевой ставки Центробанка. Согласно прогнозам регулятора, к 2027 году она снизится до 7–8%, а ипотечные кредиты будут выдаваться под 9–10% годовых. Это, по словам Гольдберга, создаст благоприятные условия для реализации отложенного спроса и может спровоцировать новый рост цен.

«Интересен 2027 год, когда, согласно прогнозам Центробанка, ключевая ставка упадет до 7–8%, то есть ставки по ипотеке установятся на уровне 9–10%. Это хорошие условия для удовлетворения отложенного спроса», – отметил он.

Аналитик подчеркнул, что дополнительным драйвером подорожания станет нехватка нового предложения на рынке. Рост, по его словам, затронет как строящиеся объекты, так и уже готовое жилье.

С начала 2025 года цены на недвижимость в России уже выросли примерно на 5%, а в Москве – на 12%. При этом, несмотря на сложную ситуацию с ипотекой, спрос на новое жилье в столице остается высоким.