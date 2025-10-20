Россиян предупредили о резком росте цен на жилье к 2027 году
Согласно прогнозам Центробанка, ключевая ставка упадет до 7–8%
20 октября 2025, 11:45, ИА Амител
Цены на жилье в России могут заметно вырасти уже в 2027 году – с таким прогнозом выступил руководитель аналитического центра института развития "Дом.рф" Михаил Гольдберг, сообщает РИА Новости.
По его словам, ситуация на рынке во многом будет зависеть от ключевой ставки Центробанка. Согласно прогнозам регулятора, к 2027 году она снизится до 7–8%, а ипотечные кредиты будут выдаваться под 9–10% годовых. Это, по словам Гольдберга, создаст благоприятные условия для реализации отложенного спроса и может спровоцировать новый рост цен.
«Интересен 2027 год, когда, согласно прогнозам Центробанка, ключевая ставка упадет до 7–8%, то есть ставки по ипотеке установятся на уровне 9–10%. Это хорошие условия для удовлетворения отложенного спроса», – отметил он.
Аналитик подчеркнул, что дополнительным драйвером подорожания станет нехватка нового предложения на рынке. Рост, по его словам, затронет как строящиеся объекты, так и уже готовое жилье.
С начала 2025 года цены на недвижимость в России уже выросли примерно на 5%, а в Москве – на 12%. При этом, несмотря на сложную ситуацию с ипотекой, спрос на новое жилье в столице остается высоким.
Так просто цены не повышайте и всё.
Я считаю что цены повышают враги и спекулянты, чтобы сделать плохо трудовому народу.
Сталин за это наказывал каторгой.
Гость (11:59:32 20-10-2025) Так просто цены не повышайте и всё.Я считаю что цены пов... А давайте просто указ издадим, чтобы все взяли и стали богатыми, здоровыми и счастливыми.
Напомню вам что ценообразование во всём мире является процессом саморегулирующимся рыночными механизмами. Любой товаропроизводитель должен вложить средства в производство и в итоге получить прыбыль. Когда затраты и накладные расходы растут, то и цена тоже растёт. Причем чистая прибыль часто становиться даже меньше. И если конечную цену занизить, то прибыль будет нулевая и ни зарплаты рабочим заплатить будет нечем, ни налоги оплатить. В итоге - финансовый крах.
Проходили уже это. Совок именно так и развалился.
И советы "Шариковых" не сработали.
Гость (12:18:54 20-10-2025) А давайте просто указ издадим, чтобы все взяли и стали богат... А зачем в прибыль пихать Порше, замки на мальдивах, яхту и самолёт? Скромнее надо быть в своих запросах, и соответствующие органы должны эту скромность контролировать. Совок развалился потому что коммуняки стали в три горла хавать, как и нынешние капиталисты сейчас.
Гость (12:18:54 20-10-2025) А давайте просто указ издадим, чтобы все взяли и стали богат... Вы удивитесь,но когда считают сметы на строительство - в затраты и накладные расходы уже включены зарплаты рабочих и ИТР, налоги, материалы, проектирование и даже норма прибыли застройщика, поэтому эти сказки про бедных застройщиков не пишите. А еще застройщики мухлюют с материалами, в смету заложен цветной фасадный кирпич, ничего покрасим белый кирпич краской, в смету заложена количество секций в батарее в зависимости от расчета от 4, застройщик уменьшит на 1 секцию и так в каждой комнате во всем доме, а так же уменьшение сечения медной проводки, опять же во всем доме. Так от такой "экономии" на материалах застройщик на одном доме дофига имеет, тоже самое мухлевание с зарплатами рабочих, зря что мигрантов на стройки завозят, все для увеличения прибыли жирных строительных котов. А застройщики сказки пишут,как страдают без прибыли, когда из г.... и палок дома лепят один к другому близко Там такая прибыль, что вам и не снилось, в криминале только больше, да и то не намного.
Согласно прогнозам Центробанка, ключевая ставка упадет до 7–8% ---- дешевык деньги опять попрут
Под 7-8% - это дешёвые деньги?))))) Под 0-2% - вот дешёвые!!! А цены на жильё вырастут после обвала цен или обвала рубля. Рынок стоит колом, "инвесторы в бетон" закончились, а неплатежеспособные ипотечники не нужны банкам.
Очередные сказки для глупцов.
Гость (12:06:37 20-10-2025) Очередные сказки для глупцов.... Налетай, покупай, пока не подорожало))) да, для глупцов.
Гость (12:18:19 20-10-2025) Налетай, покупай, пока не подорожало))) да, для глупцов. ... маркетинговый ход, чтобы кинулись покупать жилье
Цены раздувают жулики спекулянты
Толян (12:15:11 20-10-2025) Цены раздувают жулики спекулянты... Жулики и спекулянты процветают именно в ситуации, когда не всё "Идёт по плану". Мы сами создали ситуацию, когда им всё в руку.
Толян (12:15:11 20-10-2025) Цены раздувают жулики спекулянты... Это вы на кого намекаете?
"ключевая ставка упадет до 7–8%" - А может и не упадет
Очевидно что цены вырастут значительно после уменьшения ключа, это как 2+2
Гость (14:29:33 20-10-2025) Очевидно что цены вырастут значительно после уменьшения ключ... А до этого не менее очевидно было, что цены вырастут в результате увеличения ключа... Мож ключ не при делах?
Пытаются подогреть таким образом рынок недвижимости, стоящий колом из-за конских цен на нее ?
У народа просто нет денег покупать жилье по таким ценам, даже в ипотеку, даже под 7-8 %, которых никогда банки не сделают.
Очередная информационная утка
Совершенно очевидно, что ничего утешительного, одним словом, что сейчас дорого, что потом, вместе с понижением ключевой ставки будет дорого. Наверное, только у людей крыша над головой - дорогое удовольствие, на которую нужно горбатиться всю оставшуюся жизнь и во всем себе отказывать. Фактически, быть рабом, который работает за кров и еду.