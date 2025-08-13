Депутат Госдумы помог многодетной семье из Каменского района получить жилье
Этот вопрос каменцы не могли решить с 2022 года
13 августа 2025, 10:10, ИА Амител
Многодетная и малоимущая семья из Каменского района, в которой воспитывают десять детей, получила долгожданное жилье благодаря активному содействию депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева и бывшего депутата Корниловского сельсовета от партии "Справедливая Россия – За правду" Татьяны Мутовой. Семье предоставили дом в Камне-на-Оби на условиях договора социального найма.
Первой о сложной ситуации с получением жилья в 2022 году узнала Татьяна Мутова. Именно она обратилась за поддержкой к Александру Терентьеву.
Народный избранник направил официальный запрос в прокуратуру Алтайского края. Результаты прокурорской проверки подтвердили статус семьи, имеющей право на жилье, и вскрыли серьезные недостатки в работе местных органов власти по исполнению соответствующих полномочий.
Проверка установила, что в 2022 году администрацией Каменского района администрации Корниловского сельсовета на эти цели выделили всего 500 рублей.
Прокуратура края на основании выявленных фактов обратилась в суд с иском к администрациям Каменского района и Корниловского сельсовета. Суд удовлетворил требования ведомства и вынес решение, обязывающее предоставить многодетной семье жилое помещение.
Для практического исполнения судебного решения Александру Терентьеву потребовалось дважды инициировать обращения в правительство региона. В результате бюджету Каменского района выделили дополнительные средства: сначала 5,5 млн рублей, а затем, в 2025 году, еще 500 тыс. рублей специально на приобретение жилья для данной семьи.
На эти деньги заключили муниципальный контракт на покупку жилого дома в Камне-на-Оби. В доме площадью около 167 кв. метров есть электричество, холодное водоснабжение, система водоотведения, отопление, санузел с ванной комнатой и печь на твердом топливе. Семья смогла заселиться в новое жилье в июне текущего года.
«Благодарим вас и вашу команду за оказанную помощь», – выразила признательность Александру Терентьеву многодетная семья.Фото: ru.freepik.com
10:52:32 13-08-2025
Если Тереньев такой хороший, то почему он до сих пор не губернатор края?
11:10:35 13-08-2025
На содержание Госдумы уходит примерно 10 млрд в год. Т.е. 450 человек съедают 1700 квартир, в которых могли бы проживать 20.5 тыс человек. За 33 года существования только нижней палаты она съела жильё у 680 тысяч человек? Это больше Барнаула! А ещё верхняя палата столько же. В СССР 38 человек придумывали законы, а сейчас 620.