Депутат Госдумы помог многодетной семье из Каменского района получить жилье

Этот вопрос каменцы не могли решить с 2022 года

13 августа 2025, 10:10, ИА Амител

Ключи от дома / Фото: ru.freepik.com

Многодетная и малоимущая семья из Каменского района, в которой воспитывают десять детей, получила долгожданное жилье благодаря активному содействию депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева и бывшего депутата Корниловского сельсовета от партии "Справедливая Россия – За правду" Татьяны Мутовой. Семье предоставили дом в Камне-на-Оби на условиях договора социального найма.

Первой о сложной ситуации с получением жилья в 2022 году узнала Татьяна Мутова. Именно она обратилась за поддержкой к Александру Терентьеву.

Народный избранник направил официальный запрос в прокуратуру Алтайского края. Результаты прокурорской проверки подтвердили статус семьи, имеющей право на жилье, и вскрыли серьезные недостатки в работе местных органов власти по исполнению соответствующих полномочий.

Проверка установила, что в 2022 году администрацией Каменского района администрации Корниловского сельсовета на эти цели выделили всего 500 рублей.

Прокуратура края на основании выявленных фактов обратилась в суд с иском к администрациям Каменского района и Корниловского сельсовета. Суд удовлетворил требования ведомства и вынес решение, обязывающее предоставить многодетной семье жилое помещение.

Для практического исполнения судебного решения Александру Терентьеву потребовалось дважды инициировать обращения в правительство региона. В результате бюджету Каменского района выделили дополнительные средства: сначала 5,5 млн рублей, а затем, в 2025 году, еще 500 тыс. рублей специально на приобретение жилья для данной семьи.

На эти деньги заключили муниципальный контракт на покупку жилого дома в Камне-на-Оби. В доме площадью около 167 кв. метров есть электричество, холодное водоснабжение, система водоотведения, отопление, санузел с ванной комнатой и печь на твердом топливе. Семья смогла заселиться в новое жилье в июне текущего года.

«Благодарим вас и вашу команду за оказанную помощь», – выразила признательность Александру Терентьеву многодетная семья.Фото: ru.freepik.com