Россиянам посоветовали следить за своими пенсионными накоплениями
Важно периодически обращаться за выпиской для проверки
10 февраля 2026, 17:40, ИА Амител
Россиянам необходимо следить за своими пенсионными накоплениями до выхода на пенсию. Для этого следует регулярно запрашивать выписку с лицевого счета и при необходимости дополнять ее, сообщили РИА Новости в Социальном фонде.
Специалисты Социального фонда советуют периодически обращаться за выпиской для проверки состояния своих накоплений.
«Если в выписке отсутствует какая-либо информация, рекомендуется связаться с работодателем. Выписку можно заказать на портале "Госуслуги" в разделе "Пенсия и пособия". Документ будет отправлен в личный кабинет пользователя», — говорится в сообщении.
Для удобства граждан Социальный фонд активно информирует мужчин старше 45 лет и женщин, достигших 40 лет, о размере их пенсионных накоплений. Уведомления поступают каждые три года.
17:42:37 10-02-2026
Следи-не следи, всё равно стырят
17:43:23 10-02-2026
- а можно я не буду следить за своими же пенсионными балами ?
- ......
17:57:58 10-02-2026
Шинник (17:43:23 10-02-2026) - а можно я не буду следить за своими же пенсионными балами ... Эт ты зря!
17:58:12 10-02-2026
18:03:24 10-02-2026
еду по америке на зеленом велике.
смысла нет следить за наперстками.
20:03:45 10-02-2026
Прошляпите аферу - пеняйте потом, "лохи", на себя: государство вам в лучшем случае лишь "посочувствует"!
20:25:36 10-02-2026
Слежу, пропало больше 5 баллов за советский период. Обращался, пишут: - Всё верно.
22:17:45 10-02-2026
Андрей (20:25:36 10-02-2026) Слежу, пропало больше 5 баллов за советский период. Обращалс...
А счмтать надо правильно. Как мы.
21:33:42 10-02-2026
Фокусник советует следить за "руками"!
22:46:39 10-02-2026
Вася (21:33:42 10-02-2026) Фокусник советует следить за "руками"!... шуллер
22:05:21 10-02-2026
Правительство снова хочет нас обокрасть?
22:25:34 10-02-2026
зуммерам скажут подтвердить стаж бумажными трудовыми, а бумерам - электронными. кто сможет - пройдёт во второй раунд. там сферический интеграл по замкнутому контуру посчитают от баллов накопленных и пойдёшь домой удивляться и пальцы пересчитывать
12:12:06 11-02-2026
раз в месяц нужно обязательно проверять на госуслугах, перечислила ли организация за меня работника в пенсионный фонд. А то работаем - работаем, а как выходить на пенсию, спохватываемся, а почему пенсия маленькая. Наказывать нужно сильно работодателя за нарушения в сроках и недоначисления.
12:27:43 11-02-2026
пенсионер (12:12:06 11-02-2026) раз в месяц нужно обязательно проверять на госуслугах, переч... Не пишите глупости. Те времена, когда организация могла месяцами не платить взносы, давно канули в Лету. Попробуй кто-нибудь сейчас не заплатить по сроку - как минимум счет блокирнут тут же. Это раз. И два - когда вы увидите, что вам, внезапно, ничего не перечислили, сделать вы не сможете ровным счетом ничего. Скорее всего, на счетах у конторы ничего нет и денег ей взять неоткуда. Так что... И да, что такое "недоначисление"?)