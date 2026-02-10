НОВОСТИОбщество

Россиянам посоветовали следить за своими пенсионными накоплениями

Важно периодически обращаться за выпиской для проверки

10 февраля 2026, 17:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россиянам необходимо следить за своими пенсионными накоплениями до выхода на пенсию. Для этого следует регулярно запрашивать выписку с лицевого счета и при необходимости дополнять ее, сообщили РИА Новости в Социальном фонде.

Специалисты Социального фонда советуют периодически обращаться за выпиской для проверки состояния своих накоплений.

«Если в выписке отсутствует какая-либо информация, рекомендуется связаться с работодателем. Выписку можно заказать на портале "Госуслуги" в разделе "Пенсия и пособия". Документ будет отправлен в личный кабинет пользователя», — говорится в сообщении.

Для удобства граждан Социальный фонд активно информирует мужчин старше 45 лет и женщин, достигших 40 лет, о размере их пенсионных накоплений. Уведомления поступают каждые три года.

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

17:42:37 10-02-2026

Следи-не следи, всё равно стырят

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:43:23 10-02-2026

- а можно я не буду следить за своими же пенсионными балами ?
- ......

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:57:58 10-02-2026

Шинник (17:43:23 10-02-2026) - а можно я не буду следить за своими же пенсионными балами ... Эт ты зря!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:12 10-02-2026

Шинник (17:43:23 10-02-2026) - а можно я не буду следить за своими же пенсионными балами ... Эт ты зря!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:24 10-02-2026

еду по америке на зеленом велике.
смысла нет следить за наперстками.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:03:45 10-02-2026

Прошляпите аферу - пеняйте потом, "лохи", на себя: государство вам в лучшем случае лишь "посочувствует"!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

20:25:36 10-02-2026

Слежу, пропало больше 5 баллов за советский период. Обращался, пишут: - Всё верно.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ПФ

22:17:45 10-02-2026

Андрей (20:25:36 10-02-2026) Слежу, пропало больше 5 баллов за советский период. Обращалс...
А счмтать надо правильно. Как мы.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

21:33:42 10-02-2026

Фокусник советует следить за "руками"!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:46:39 10-02-2026

Вася (21:33:42 10-02-2026) Фокусник советует следить за "руками"!... шуллер

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:05:21 10-02-2026

Правительство снова хочет нас обокрасть?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:25:34 10-02-2026

зуммерам скажут подтвердить стаж бумажными трудовыми, а бумерам - электронными. кто сможет - пройдёт во второй раунд. там сферический интеграл по замкнутому контуру посчитают от баллов накопленных и пойдёшь домой удивляться и пальцы пересчитывать

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
пенсионер

12:12:06 11-02-2026

раз в месяц нужно обязательно проверять на госуслугах, перечислила ли организация за меня работника в пенсионный фонд. А то работаем - работаем, а как выходить на пенсию, спохватываемся, а почему пенсия маленькая. Наказывать нужно сильно работодателя за нарушения в сроках и недоначисления.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:43 11-02-2026

пенсионер (12:12:06 11-02-2026) раз в месяц нужно обязательно проверять на госуслугах, переч... Не пишите глупости. Те времена, когда организация могла месяцами не платить взносы, давно канули в Лету. Попробуй кто-нибудь сейчас не заплатить по сроку - как минимум счет блокирнут тут же. Это раз. И два - когда вы увидите, что вам, внезапно, ничего не перечислили, сделать вы не сможете ровным счетом ничего. Скорее всего, на счетах у конторы ничего нет и денег ей взять неоткуда. Так что... И да, что такое "недоначисление"?)

  0 Нравится
Ответить
