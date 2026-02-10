Россиянам посоветовали следить за своими пенсионными накоплениями

Важно периодически обращаться за выпиской для проверки

10 февраля 2026, 17:40, ИА Амител

Россиянам необходимо следить за своими пенсионными накоплениями до выхода на пенсию. Для этого следует регулярно запрашивать выписку с лицевого счета и при необходимости дополнять ее, сообщили РИА Новости в Социальном фонде.

Специалисты Социального фонда советуют периодически обращаться за выпиской для проверки состояния своих накоплений.

«Если в выписке отсутствует какая-либо информация, рекомендуется связаться с работодателем. Выписку можно заказать на портале "Госуслуги" в разделе "Пенсия и пособия". Документ будет отправлен в личный кабинет пользователя», — говорится в сообщении.

Для удобства граждан Социальный фонд активно информирует мужчин старше 45 лет и женщин, достигших 40 лет, о размере их пенсионных накоплений. Уведомления поступают каждые три года.