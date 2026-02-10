Старшее поколение остается "ценнейшим активом" для компаний, отметил министр

Антон Котяков / Фото: Министерство труда и социальной защиты РФ

Кадровый дефицит не станет причиной для нового повышения пенсионного возраста, заявил в интервью журналу "Эксперт" министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — сообщил он.

Как отметил министр, основным резервом для рынка труда является молодежь 18–27 лет. При этом старшее поколение остается "ценнейшим активом" для компаний, подчеркнул он. «Езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками», — сказал Котяков.

Глава Минтруда напомнил, что пенсионная реформа только завершается, а в новых регионах переходный период продлится до 2032 года.

