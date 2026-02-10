Глава Минтруда исключил новое повышение пенсионного возраста
Старшее поколение остается "ценнейшим активом" для компаний, отметил министр
10 февраля 2026, 08:15, ИА Амител
Кадровый дефицит не станет причиной для нового повышения пенсионного возраста, заявил в интервью журналу "Эксперт" министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — сообщил он.
Как отметил министр, основным резервом для рынка труда является молодежь 18–27 лет. При этом старшее поколение остается "ценнейшим активом" для компаний, подчеркнул он. «Езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками», — сказал Котяков.
Глава Минтруда напомнил, что пенсионная реформа только завершается, а в новых регионах переходный период продлится до 2032 года.
08:24:25 10-02-2026
где он там ездит )
08:43:58 10-02-2026
Мы подобные утверждения слышала и от более высоких инстанций.И что в итоге?
09:06:29 10-02-2026
У трудовика скоро харя треснет.
09:24:20 10-02-2026
Гость (09:06:29 10-02-2026) У трудовика скоро харя треснет.... Он наверное кого то съел, не так давно (перед фотографированием).
10:13:34 10-02-2026
Гость (09:24:20 10-02-2026) Он наверное кого то съел, не так давно (перед фотографирован...
Там случайно оказались "закрома" пенсионного фонда.
12:38:42 10-02-2026
Гость (09:24:20 10-02-2026) Он наверное кого то съел, не так давно (перед фотографирован... наверное тех, кто хотел снизить пенсионный возраст до прежних пределов)
09:09:41 10-02-2026
Да-да-да, "пока я президент... ", далее по списку.
09:22:49 10-02-2026
«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет»
значит точно повысят
09:25:33 10-02-2026
«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет» - значит опять что то будет
02:02:56 11-02-2026
Гость (09:25:33 10-02-2026) «Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет... Написала ему письмо, чтобы снизили. Вернули прежний. Вишь как ответ обыграли...
10:23:45 10-02-2026
эх, не дожить мне до пенсии... и даже до 160 не дожить... до соточки - вполне да, но не более.
11:14:46 10-02-2026
Мусик (10:23:45 10-02-2026) эх, не дожить мне до пенсии... и даже до 160 не дожить... до... Во всяком случае жить тебе до 101 года (почему до 101 а один год что бы подумать - жить тебе дальше или нет).
А на пенсии тоже не весело денег после комуналки коту под хвост медики если что серьездно денег просят и в обще без радостно и бедно.
11:40:04 10-02-2026
Гость (11:14:46 10-02-2026) Во всяком случае жить тебе до 101 года (почему до 101 а один... добряк вы.
11:26:03 10-02-2026
у нас так всегда, нет, нет, а потом раз и да.
11:29:31 10-02-2026
пенсионный возраст нужно снизить на 5 лет. Это как пособие, хочешь работай на пенсии, хочешь не работай....
12:02:41 10-02-2026
прошлый раз то же не было основания и кто то кричал только через мой труп, но жив и здравствует.
13:59:51 10-02-2026
да надо же... забыл Котяков, как реформировал пенсионную систему, как пенсионеров силком с работы выгонял? А я вот помню. Вообще, если сравнить всех министра, то министр труда больше всех опустил на дно нашу экономику.
02:04:56 11-02-2026
гость (13:59:51 10-02-2026) да надо же... забыл Котяков, как реформировал пенсионную сис... В каком году, уточните пожалуйста
14:01:40 10-02-2026
Гость (09:24:20 10-02-2026) Он наверное кого то съел, не так давно (перед фотографирован... он съел всех пенсионеров, которых сначала в нищету вогнал
14:04:51 10-02-2026
как больно за нашу страну, за людей, за то, что такие вот ха--ри уродуют нашу жизнь
14:11:37 10-02-2026
У министра труда должен быть богатый послужной список трудовых достижений. Назовите, кто в курсе.
14:49:25 10-02-2026
Гость (14:11:37 10-02-2026) У министра труда должен быть богатый послужной список трудов... это антирейтинг:
1. создал невидимую безработицу, когда у людей нет работы, безработица процветает, но ее не видит власть
2. так нареформировал пенсионную реформу, что создал дефицит рабочей силы в стране, который привел к массовому внедрению мигрантов в экономику. Вот представьте: число трудового населения не уменьшилось, а работать стало некому.
Сколь навредил минтруда стране, так никто еще не вредил
15:43:58 10-02-2026
Так вредить будут только за огромные плюшки от недружественной стороны? Мне так кааажется...
05:47:22 11-02-2026
пересматривать не будут - отменят, да и васякот