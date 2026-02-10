НОВОСТИОбщество

Глава Минтруда исключил новое повышение пенсионного возраста

Старшее поколение остается "ценнейшим активом" для компаний, отметил министр

10 февраля 2026, 08:15, ИА Амител

Антон Котяков / Фото: Министерство труда и социальной защиты РФ
Антон Котяков / Фото: Министерство труда и социальной защиты РФ

Кадровый дефицит не станет причиной для нового повышения пенсионного возраста, заявил в интервью журналу "Эксперт" министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — сообщил он.

Как отметил министр, основным резервом для рынка труда является молодежь 18–27 лет. При этом старшее поколение остается "ценнейшим активом" для компаний, подчеркнул он. «Езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками», — сказал Котяков.

Глава Минтруда напомнил, что пенсионная реформа только завершается, а в новых регионах переходный период продлится до 2032 года.

Ранее эксперт назвала условия для выхода на пенсию на два года раньше срока.

Россия пенсии

Комментарии 24

Avatar Picture
Гость

08:24:25 10-02-2026

где он там ездит )

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

08:43:58 10-02-2026

Мы подобные утверждения слышала и от более высоких инстанций.И что в итоге?

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:29 10-02-2026

У трудовика скоро харя треснет.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:20 10-02-2026

Гость (09:06:29 10-02-2026) У трудовика скоро харя треснет.... Он наверное кого то съел, не так давно (перед фотографированием).

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:34 10-02-2026

Гость (09:24:20 10-02-2026) Он наверное кого то съел, не так давно (перед фотографирован...
Там случайно оказались "закрома" пенсионного фонда.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:42 10-02-2026

Гость (09:24:20 10-02-2026) Он наверное кого то съел, не так давно (перед фотографирован... наверное тех, кто хотел снизить пенсионный возраст до прежних пределов)

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:09:41 10-02-2026

Да-да-да, "пока я президент... ", далее по списку.

  42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:49 10-02-2026

«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет»
значит точно повысят

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:33 10-02-2026

«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет» - значит опять что то будет

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:02:56 11-02-2026

Гость (09:25:33 10-02-2026) «Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет... Написала ему письмо, чтобы снизили. Вернули прежний. Вишь как ответ обыграли...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:23:45 10-02-2026

эх, не дожить мне до пенсии... и даже до 160 не дожить... до соточки - вполне да, но не более.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:46 10-02-2026

Мусик (10:23:45 10-02-2026) эх, не дожить мне до пенсии... и даже до 160 не дожить... до... Во всяком случае жить тебе до 101 года (почему до 101 а один год что бы подумать - жить тебе дальше или нет).
А на пенсии тоже не весело денег после комуналки коту под хвост медики если что серьездно денег просят и в обще без радостно и бедно.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:40:04 10-02-2026

Гость (11:14:46 10-02-2026) Во всяком случае жить тебе до 101 года (почему до 101 а один... добряк вы.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:03 10-02-2026

у нас так всегда, нет, нет, а потом раз и да.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:31 10-02-2026

пенсионный возраст нужно снизить на 5 лет. Это как пособие, хочешь работай на пенсии, хочешь не работай....

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:41 10-02-2026

прошлый раз то же не было основания и кто то кричал только через мой труп, но жив и здравствует.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:59:51 10-02-2026

да надо же... забыл Котяков, как реформировал пенсионную систему, как пенсионеров силком с работы выгонял? А я вот помню. Вообще, если сравнить всех министра, то министр труда больше всех опустил на дно нашу экономику.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

02:04:56 11-02-2026

гость (13:59:51 10-02-2026) да надо же... забыл Котяков, как реформировал пенсионную сис... В каком году, уточните пожалуйста

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:01:40 10-02-2026

Гость (09:24:20 10-02-2026) Он наверное кого то съел, не так давно (перед фотографирован... он съел всех пенсионеров, которых сначала в нищету вогнал

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:04:51 10-02-2026

как больно за нашу страну, за людей, за то, что такие вот ха--ри уродуют нашу жизнь

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:37 10-02-2026

У министра труда должен быть богатый послужной список трудовых достижений. Назовите, кто в курсе.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:49:25 10-02-2026

Гость (14:11:37 10-02-2026) У министра труда должен быть богатый послужной список трудов... это антирейтинг:
1. создал невидимую безработицу, когда у людей нет работы, безработица процветает, но ее не видит власть
2. так нареформировал пенсионную реформу, что создал дефицит рабочей силы в стране, который привел к массовому внедрению мигрантов в экономику. Вот представьте: число трудового населения не уменьшилось, а работать стало некому.

Сколь навредил минтруда стране, так никто еще не вредил

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:43:58 10-02-2026

Так вредить будут только за огромные плюшки от недружественной стороны? Мне так кааажется...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:47:22 11-02-2026

пересматривать не будут - отменят, да и васякот

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров