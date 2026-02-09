При этом фактический размер выплаты может различаться для каждого пенсионера

В рамках текущей экономической стратегии России, направленной на поддержку социально незащищенных групп населения, эксперты активно обсуждают изменения в размерах социальных пенсий. Главный специалист Президентской академии Татьяна Подольская сообщила ТАСС, что после индексации 1 апреля 2026 года средний размер выплаты достигнет 16,5 тысячи рублей.

«Этот показатель стал возможен благодаря индексации на 6,8%, что соответствует федеральному прожиточному минимуму пенсионера на начало 2026 года — 16 288 рублей. По данным Социального фонда, на 1 октября 2025 года средний размер социальной пенсии составлял 15 514 рублей. После апрельской индексации выплаты увеличатся до 16 569 рублей», — подчеркнула Подольская.

Она отметила, что фактический размер пенсий может различаться для каждого пенсионера. Это связано с различными видами пенсий и региональными особенностями, включая дополнительные доплаты и коэффициенты.

Такой принцип, указала Подольская, подчеркивает необходимость индивидуального подхода к оценке финансового благополучия пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля социальные пенсии вырастут больше чем инфляция за прошлый год.