Социальные пенсии в России вырастут до 16,5 тысячи рублей с апреля 2026 года
При этом фактический размер выплаты может различаться для каждого пенсионера
09 февраля 2026, 18:31, ИА Амител
В рамках текущей экономической стратегии России, направленной на поддержку социально незащищенных групп населения, эксперты активно обсуждают изменения в размерах социальных пенсий. Главный специалист Президентской академии Татьяна Подольская сообщила ТАСС, что после индексации 1 апреля 2026 года средний размер выплаты достигнет 16,5 тысячи рублей.
«Этот показатель стал возможен благодаря индексации на 6,8%, что соответствует федеральному прожиточному минимуму пенсионера на начало 2026 года — 16 288 рублей. По данным Социального фонда, на 1 октября 2025 года средний размер социальной пенсии составлял 15 514 рублей. После апрельской индексации выплаты увеличатся до 16 569 рублей», — подчеркнула Подольская.
Она отметила, что фактический размер пенсий может различаться для каждого пенсионера. Это связано с различными видами пенсий и региональными особенностями, включая дополнительные доплаты и коэффициенты.
Такой принцип, указала Подольская, подчеркивает необходимость индивидуального подхода к оценке финансового благополучия пенсионеров.
Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля социальные пенсии вырастут больше чем инфляция за прошлый год.
19:12:05 09-02-2026
Эх заживут получатели…
19:40:14 09-02-2026
Пенсия 200 долларов , это конечно вверх сверхдержавы
21:02:30 09-02-2026
Вадим (19:40:14 09-02-2026) Пенсия 200 долларов , это конечно вверх сверхдержавы ... у мну пенсион аж 346 долларов...только хрен проживешь на эти деньги...
21:03:16 09-02-2026
Оплата за месяц за квартиру и зубы на полку....не смешно...
23:07:56 09-02-2026
Даёшь вместо буржуйских пенсий, исчисляемых "тысячами", советские 120 рублей и советские же цены!
23:17:13 09-02-2026
Так этим людям вообще платить не надо - они не работали, налоги не платили. И почему их лечат бесплатно?