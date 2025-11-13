Россиянин проиграл 10 млн рублей, поставив на победу сборной России в матче с Перу

А мог выиграть 16 млн рублей

13 ноября 2025, 13:20, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Клиент одной из букмекерских компаний проиграл крупную сумму на футбольном матче Россия – Перу, сообщает "Спортс".

«Поставил 10 млн рублей на победу по коэффициенту 1.60», – отмечает издание.

Выигрыш мог составить 16 млн рублей, если бы сборная России победила, матч завершился со счетом 1:1. Причем мяч в ворота российских футболистов влетел практически в конце встречи – на 82-й минуте.

