Россиянин проиграл 10 млн рублей, поставив на победу сборной России в матче с Перу

А мог выиграть 16 млн рублей

13 ноября 2025, 13:20, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Клиент одной из букмекерских компаний проиграл крупную сумму на футбольном матче Россия – Перу, сообщает "Спортс".

«Поставил 10 млн рублей на победу по коэффициенту 1.60», – отмечает издание.

Выигрыш мог составить 16 млн рублей, если бы сборная России победила, матч завершился со счетом 1:1. Причем мяч в ворота российских футболистов влетел практически в конце встречи – на 82-й минуте.

Ранее экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал в "Переговорке" на amic.ru о коварстве футбола.   

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:24:25 13-11-2025

Он наверное недавно стал россиянином. Еще не знаком с нашим футболом. Ну что .....Погорячился парень .

  15

Avatar Picture
Гость

13:49:09 13-11-2025

Я бы лучше на Перу ставил...

  3

Avatar Picture
Гость

13:53:16 13-11-2025

А нельзя подать в суд, что заключал сделку под психологическим воздействием, не осознавал, что делает и вернуть деньги, как Долина квартиру?

  16

Avatar Picture
Гость

14:24:12 13-11-2025

не последние его деньги

  1

Avatar Picture
Гость

14:49:28 13-11-2025

Гость (14:24:12 13-11-2025) не последние его деньги... Нет не последнии
Там же вторая игра будет

  -1

Avatar Picture
Гость

17:23:50 13-11-2025

однушку в Барнауле проиграл подумаешь... Не сильно она ему и нужна была)))

  1

Avatar Picture
Пузырек

18:12:07 13-11-2025

Вот математики. Мог он выиграть 6 с таким кэфом. 10 поставил, 16 получил.

  0

