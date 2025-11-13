Россиянин проиграл 10 млн рублей, поставив на победу сборной России в матче с Перу
А мог выиграть 16 млн рублей
13 ноября 2025, 13:20, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Клиент одной из букмекерских компаний проиграл крупную сумму на футбольном матче Россия – Перу, сообщает "Спортс".
«Поставил 10 млн рублей на победу по коэффициенту 1.60», – отмечает издание.
Выигрыш мог составить 16 млн рублей, если бы сборная России победила, матч завершился со счетом 1:1. Причем мяч в ворота российских футболистов влетел практически в конце встречи – на 82-й минуте.
Ранее экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал в "Переговорке" на amic.ru о коварстве футбола.
13:24:25 13-11-2025
Он наверное недавно стал россиянином. Еще не знаком с нашим футболом. Ну что .....Погорячился парень .
13:49:09 13-11-2025
Я бы лучше на Перу ставил...
13:53:16 13-11-2025
А нельзя подать в суд, что заключал сделку под психологическим воздействием, не осознавал, что делает и вернуть деньги, как Долина квартиру?
14:24:12 13-11-2025
не последние его деньги
14:49:28 13-11-2025
Гость (14:24:12 13-11-2025) не последние его деньги... Нет не последнии
Там же вторая игра будет
17:23:50 13-11-2025
однушку в Барнауле проиграл подумаешь... Не сильно она ему и нужна была)))
18:12:07 13-11-2025
Вот математики. Мог он выиграть 6 с таким кэфом. 10 поставил, 16 получил.