В ОП предложили разрешить детям с 12 лет работать в семейном бизнесе

Подростки смогут помогать родителям в кафе или магазинах не более четырех часов в день

01 июня 2026, 09:33, ИА Амител

Подростки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС выступил с инициативой разрешить официальное трудоустройство детей с 12 лет в семейных кафе или магазинах, где они могли бы помогать родителям.

По его словам, он не раз видел, как за границей, да и в России, дети 12 лет помогают в семейном бизнесе. Гриб считает, что можно разрешить подросткам подрабатывать не более четырех часов в день в отдельных сферах, но под контролем Роспотребнадзора и органов попечительства. При этом обязательно должны соблюдаться санитарные и временные нормы, а также исключаться тяжелый физический труд.

Сейчас в России дети с 14 лет могут трудоустроиться на каникулах, в выходные и праздничные дни по направлению службы занятости. А творческая и спортивная занятость разрешена и для детей младше 14 лет. Однако по общему правилу Трудового кодекса трудовой договор можно заключать с несовершеннолетними, достигшими 16 лет.