Сердце квартала. ФОК с бассейном и СПА-центром построят в новом микрорайоне Барнаула

Здание возведут в соответствии с утвержденным проектом планировки квартала

04 июля 2025, 08:15, ИА Амител

Проект ФОКа ул. Солнечная поляна, 83 / Фото: архитектурная мастерская Алексея Квасова

Крупный физкультурно-оздоровительный комплекс планируют возвести на ул. Солнечная поляна, 83 (квартал 2038), в окружении новых многоэтажных домов. Проект объекта представил на градсовете архитектор, руководитель персональной мастерской Алексей Квасов. Внутри ФОКа будет игровой спортивный зал, бассейн, кафе, СПА-комплекс. Также предусмотрен паркинг на 23 машино-места. Члены градсовета заявили, что получили "эстетическое удовольствие" от презентованного объекта и похвалили авторов за качественную работу.

Сдержанная архитектура

Здание спроектировано двухэтажным (не считая подземной парковки), состоящим из двух объемов. Общая площадь ФОКа – 5,1 тыс. квадратных метров. Объект построят между двумя многоэтажками, рядом с детским садом.

На первом этаже запроектированы входная группа, вестибюль, зона ресепшена, раздевалки, бассейн, универсальный спортзал, кафе и зона кухни, игровая комната для детей. На втором этаже размещаются зона СПА, тренажерный зал и административное помещение для персонала. В подземном этаже – паркинг на 23 машино-место и большое пространство для размещения инженерных коммуникаций.

Проект планировки квартала 2038 / Фото: архитектурная мастерская Алексея Квасова

Машино-места для объекта размещены не только под землей, но и вдоль улиц. Специально для ФОКа будет выполнен дорожный карман: на это уже получено разрешение мэрии. Всего проектом предусмотрено 116 машино-мест.

"Данный комплекс находится в жилой застройке, и, как мы предполагаем, значительное количество посетителей будут приходить пешком. В городе есть примеры спортивных комплексов, которые находятся в отдаленных территориях, и, очевидно, люди туда приезжают на машинах. В данном случае мы обеспечим парковочный запас, но предполагаем, что такого большого наплыва людей на автомобилях не будет, поскольку жилые кварталы находится в пешей доступности", – отметил Алексей Квасов.

Спортцентр, как уверяет архитектор, не претендует на звание главного объекта квартала, а потому не должен перетягивать на себя внимание. Именно поэтому его архитектура – сдержанная и лаконичная.

"Мы нашли определенный баланс между экономикой и стилистикой, выделили главный фасад и подчеркнули весь объем крупными проемами. Мы сделали это сознательно, чтобы такой небольшой объект не проседал в застройке. Если пытаться разбить этот объект на этажи (то есть выделить первый и второй уровни, как иногда делают), тогда он будет казаться меньше. Мы пошли по принципу укрупнения масштаба", – объяснил Алексей Квасов.

Архитектор подготовил два варианта отделки – в светлых и темных оттенках и предложил членам комиссии самим решить, какой фасад предпочтительнее.

Мастерские приемы

Проект единогласно было принят комиссией. Эксперты отметили, что он выполнен грамотно, качественно и продуманно. Из предложенных вариантов они выбрали светлый: темный ФОК похож на мавзолей, отметил член градсовета Евгений Носенко.

"Сегодня получил эстетическое удовольствие от процесса, когда вот такие проекты представляют. Мне очень понравилось вертикальное членение фасада. Входная группа классно реализована. Но вот ворота не получились. Я бы предложил их пересмотреть: хоть они выполнены "под дерево", может быть лучше сделать их в стекле. Сейчас они портят ту красоту, которая получилась", – сказал Носенко.

Проект ФОКа ул. Солнечная поляна, 83, в темном исполнении / Фото: архитектурная мастерская Алексея Квасова

По мнению исполнительного директора СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергея Шадрина, спорткомплекс занимает центральное место в квартале (вопреки словам архитектора-автора), а остальные здания становятся для него фоном: именно спортцентр будет восприниматься с высоты человеческого роста.

"Смещение двух объемов – это мастерский и беспроигрышный прием в архитектуре, и здесь он применен очень хорошо. На фасадах – разноплановые вертикали, где-то мелкое членение, где-то крупное, где-то – комбинированное с цветом. Это очень хорошо. Я считаю, что предпочтительней светлый вариант. Темный цвет в архитектуре я вообще не воспринимаю, возможно, лишь где-то в цоколе. А в данном случае светлый объем смотрится очень выигрышно и его, считаю, надо одобрить", – сказал эксперт.

В итоге проект согласовали без замечаний.