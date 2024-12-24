Серебряная бездна. Густой туман окутал Барнаул
Иней превратил город в снежную сказку
24 декабря 2024, 12:27, ИА Амител
Туманный Барнаул 24 декабря / Фото: amic.ru
Утро 24 декабря встретило барнаульцев непроглядным туманом. Впрочем, за несколько часов он рассеялся, оставив после себя невероятно красивые пейзажи.
Спокойная и без осадков погода, как ранее писал amic.ru, сохранится до 26 декабря. Уже с пятницы в край придут снегопады и метели. С большой долей вероятности днем в субботу и ночью в воскресенье погода даже может перейти в штормовую.
Запечатлели загадочную и хрупкую красоту.
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