Синоптик рассказала, в каких регионах России ожидается ранняя весна

В нескольких субъектах страны теплая погода установится в конце февраля

06 февраля 2026, 09:47, ИА Амител

Весна в городе / Фото: amic.ru

По прогнозу главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, ранняя весна ожидается на Северном Кавказе и в Крыму — там значительное потепление наступит уже в последней декаде февраля.

В интервью РИА Новости эксперт пояснила, что такая динамика соответствует климатической норме региона:

«Раньше всего потеплеет, на это я очень рассчитываю, на Северном Кавказе и в Крыму. Потому что вообще, в принципе, даже вот по климату, на Северном Кавказе иногда в конце февраля бывают такие окна тепла, когда там даже производят сев холодостойких культур».

Несмотря на обильные снегопады в этих районах в текущем сезоне, синоптик уверена, что теплая погода все же установится в конце февраля, что приведет к частичному таянию снежного покрова.

В завершение Татьяна Позднякова добавила:

«Может быть, март там будет по‑настоящему весенним. Но это только про Крым и южное побережье Северного Кавказа».

