НОВОСТИОбщество

"Скоро весна?" На Алтае посреди зимы начала распускаться верба

Растение обнаружили в одном из сел

06 января 2026, 07:09, ИА Амител

Распускающаяся верба на Алтае / Фото: Telegram-канал "В курсе 22"
Распускающаяся верба на Алтае / Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

В Алтайском крае обнаружили распускающуюся вербу. Об этом в паблике "В курсе 22" сообщил один из подписчиков, который и нашел растение. 

Автор рассказал, что обнаружил находку в поселке Украинском Косихинского района. 

«5 января 2026 года на прогулке была замечена распускающаяся верба. Что это, неужели скоро весна?» – написал пользователь.Отметим, что традиционно верба распускается ранней весной. Отчасти именно из-за этого в православии растение стало одним из символов не только Вербного воскресенья, но и следующей за ним Пасхи. Но единичные случаи, когда верба цветет в какой-то другой сезон, встречаются нередко. Так, в предыдущие годы ее находили на Урале и в Сибири как зимой, так и ранней осенью. Все дело в перепаде температур – верба может распуститься при резком потеплении. 

Сильная метель в Барнауле / Фото: amic.ru

Снова снег, опять метели. О погоде в Алтайском крае 6 января

Автомобилистам следует быть внимательными: на дорогах ожидаются снежные заносы
НОВОСТИОбщество
Алтайский край чудеса природы природа

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:03:15 06-01-2026

Пасха скоро

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:56 06-01-2026

Гость (09:03:15 06-01-2026) Пасха скоро... Воскресение чует?
p.s.СмИшно

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров