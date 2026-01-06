"Скоро весна?" На Алтае посреди зимы начала распускаться верба

Растение обнаружили в одном из сел

06 января 2026, 07:09, ИА Амител

Распускающаяся верба на Алтае / Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

В Алтайском крае обнаружили распускающуюся вербу. Об этом в паблике "В курсе 22" сообщил один из подписчиков, который и нашел растение.

Автор рассказал, что обнаружил находку в поселке Украинском Косихинского района.

«5 января 2026 года на прогулке была замечена распускающаяся верба. Что это, неужели скоро весна?» – написал пользователь.Отметим, что традиционно верба распускается ранней весной. Отчасти именно из-за этого в православии растение стало одним из символов не только Вербного воскресенья, но и следующей за ним Пасхи. Но единичные случаи, когда верба цветет в какой-то другой сезон, встречаются нередко. Так, в предыдущие годы ее находили на Урале и в Сибири как зимой, так и ранней осенью. Все дело в перепаде температур – верба может распуститься при резком потеплении.