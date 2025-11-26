Социалисты вновь подняли вопрос о выплате 13-й пенсии к Новому году
Такая мера особенно актуальна в условиях высокой инфляции
26 ноября 2025, 17:00, ИА Амител
Председатель партии "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов снова предложил обеспечить пенсионеров дополнительной выплатой к Новому году. Социалисты с 2013 года ежегодно вносят предложение об установлении 13-й пенсии, и в ближайшее время снова представят эту инициативу.
Политик отметил, что официальная инфляция не отражает реальную картину роста цен, особенно на товары первой необходимости, которые покупают пенсионеры.
«Часть пенсий идет на ЖКХ, на лекарства, а потом наши бабушки и дедушки приходят в магазин. Посмотрят на эти шикарные полки с мясными и колбасными изделиями, облизнутся и идут покупать самое дешевое молочко и хлеб», – отметил лидер социалистов.
И подчеркнул, что дополнительная выплата пенсионерам обязательно нужна, чтобы хотя бы к Новому году они могли себя побаловать, накрыть нормальный стол и купить подарки близким.
Депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев поддержал инициативу. Он отметил, что проблема низких пенсий особенно остра в регионах, где цены растут быстрее официальной инфляции.
«Люди честно признаются, что едва сводят концы с концами. Даже скромные дополнительные выплаты к празднику могли бы стать для них ощутимой поддержкой», – пояснил народный избранник.И отметил, что дополнительные выплаты – это не только материальная помощь, но и важный знак внимания и благодарности за многолетний труд пенсионеров. Он подчеркнул, что инициатива о 13-й пенсии заслуживает серьезного внимания и обязательного рассмотрения.
Как ранее сообщал amic.ru, партия "Справедливая Россия" также предложила оказать помощь молодым семьям с детьми до трех лет. Она заключается в введении кредитных каникул без начисления процентов. Социалисты считают, что это облегчит финансовую нагрузку на семьи, которые сталкиваются с высокими расходами и низкими доходами, пока один из родителей находится в декрете.
17:26:49 26-11-2025
правильнее не социалисты, а популисты.
17:31:31 26-11-2025
А воз и ныне там..
17:44:18 26-11-2025
Из Пенсионного фонда миллиарды украли и перевели на счета за границу. Кто-нибудь собирается их возвращать? Стаб фонд заморозили. А ведь наверняка есть крутые ребята, которые смогли бы вернуть стаб фонд. У некоторых россиян большой опыт возвращения долгов. Может депутата Валуева с бригадой отправить в командировку?
18:04:59 26-11-2025
Социалисты поднимут, другие опустят.
21:59:40 26-11-2025
Чем больше в стране ничем не обеспеченных денег, тем выше инфляция! Зачем же ради предвыборной показухи провоцировать галопирующий рост цен, который махом (и с лихвой!) съест любую "сердобольно" поданную милостыню?
09:40:30 27-11-2025
Смысл принятия 13-ой пенсии - помочь пенсионерам с низкими пенсиями ощутить праздник, не впасть в депрессию из-за голопирующих новогодних цен! Вот и дайте эту самую 13-ю тем у кого пенсия ниже средней по стране! А если её дать и тем кто и так с жиру бесится, то никакого бюджета не хватит!!!!!
06:57:53 28-11-2025
Надо не 13-ю пенсию а лучше резко понизить ЖКХ в счет 13-й. Т.к. 13я пенсия сказка пятилетней выдержки. Пора менять сказку на новую- скажем говорить что ЖКХ будем повышать раз в год а не каждые пол-года. Лет 5ть еще можно плести новую сказку. А там еще что-нибудь можно придумать.