Социалисты вновь подняли вопрос о выплате 13-й пенсии к Новому году

Такая мера особенно актуальна в условиях высокой инфляции

26 ноября 2025, 17:00, ИА Амител

Председатель партии "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов снова предложил обеспечить пенсионеров дополнительной выплатой к Новому году. Социалисты с 2013 года ежегодно вносят предложение об установлении 13-й пенсии, и в ближайшее время снова представят эту инициативу.

Политик отметил, что официальная инфляция не отражает реальную картину роста цен, особенно на товары первой необходимости, которые покупают пенсионеры.

«Часть пенсий идет на ЖКХ, на лекарства, а потом наши бабушки и дедушки приходят в магазин. Посмотрят на эти шикарные полки с мясными и колбасными изделиями, облизнутся и идут покупать самое дешевое молочко и хлеб», – отметил лидер социалистов.

И подчеркнул, что дополнительная выплата пенсионерам обязательно нужна, чтобы хотя бы к Новому году они могли себя побаловать, накрыть нормальный стол и купить подарки близким.

Депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев поддержал инициативу. Он отметил, что проблема низких пенсий особенно остра в регионах, где цены растут быстрее официальной инфляции.

«Люди честно признаются, что едва сводят концы с концами. Даже скромные дополнительные выплаты к празднику могли бы стать для них ощутимой поддержкой», – пояснил народный избранник.И отметил, что дополнительные выплаты – это не только материальная помощь, но и важный знак внимания и благодарности за многолетний труд пенсионеров. Он подчеркнул, что инициатива о 13-й пенсии заслуживает серьезного внимания и обязательного рассмотрения.

