"Справедливая Россия" предлагает увеличить количество бюджетных мест в стране

Сейчас половина поступивших – платники

13 ноября 2025, 17:00, ИА Амител

Студент. Книги. Ноутбук / Фото: ru.freepik.com

В 2026-2027 учебном году российские вузы получат финансирование на 620,5 тыс. бюджетных мест, сообщает Минобрнауки. Ведомство планирует расширить набор по нескольким направлениям: на 1169 мест – по инженерным специальностям, на 594 – по сельскому хозяйству и на 166 – по медицинским программам. Председатель партии "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов считает, что текущие предложения по количеству мест не решают проблему доступности образования.

Он напомнил, что в прошлом году выделили 619 тыс. бюджетных мест, из которых лишь 441,9 тыс. были предназначены для первокурсников. Всего же учиться поступили чуть больше 900 тыс. выпускников школ. По словам политика, скорее всего, ситуация не изменится в 2026 году, и большинство абитуриентов будут вынуждены платить за обучение.

Социалисты уверены, что увеличение количества бюджетных мест поможет постепенно устранить платное образование в стране. Ведь поступить бесплатно сейчас крайне сложно, особенно учитывая, что у большинства семей на это нет средств. Проблема особенно актуальна на фоне роста цен, который значительно осложнил поступление в вузы в 2025-м.

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев отметил, что высшее образование должно быть доступным для каждого молодого человека. Тысячи талантливых и амбициозных ребят, которые могли бы принести огромную пользу стране, остаются без высшего образования просто потому, что не могут позволить себе платное обучение.

«Необходимо дать возможность каждому стремиться к знаниям, развивать свои таланты и строить не только свое будущее, но и будущее страны», – заключил народный избранник.Фото: ru.freepik.com