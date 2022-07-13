Воспитанник барнаульской спортшколы «АлтайБаскет» стал игроком клуба Единой лиги ВТБ. Как сообщает сайт пермской «Пармы-PARIBET», уральцы заключили соглашение на три года с 21-летним форвардом Данилой Походяевым.

Спортсмен начинал заниматься баскетболом в барнаульской ДЮСШ «Победа». С 2014 года Походяев тренировался в СШОР «АлтайБаскет». В сезоне 2021/22 Походяев играл в Суперлиге-1 за клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Также в его активе несколько матчей в составе юниорской сборной России.

«Данила Походяев — молодой и очень универсальный игрок, который может играть на третьей и четвертой позициях. Обладает атлетизмом, энергией и хорошо защищается. В особенности Данила активен на подборе, а в нападении способен отличиться средним и дальним броском. Быстрый и любит агрессивные проходы под кольца соперников. Данила поможет команде и сможет раскрыть свой талант в новом игровом сезоне. Уверен, что вместе мы станем еще сильнее!» — прокомментировал подписание главный тренер БК «Парма-PARIBET» Евгений Пашутин.

В прошлом сезоне пермяки стали пятыми по итогам регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. В четвертьфинале плей-офф «Парма» проиграла краснодарскому клубу «Локомотив-Кубань».