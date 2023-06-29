Сразу два пожара произошли ночью в Заринске

Оба возгорания случились в частном секторе

29 июня 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Прошлой ночью в Заринске произошло сразу два пожара. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Одно возгорание случилось на улице Анатолия. К моменту прибытия пожарных горели надворные постройки и автомобиль "Газель". Огонь мог перекинуться на другие здания.

Площадь возгорания составила 240 квадратных метров, из огня вынесли газовый баллон. Никто не пострадал.

Еще один пожар произошел на улице Камышенской, где загорелся частный дом. Пламя уничтожило автомобиль Honda, пострадавших нет.