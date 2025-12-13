Судебный пристав прикинулся ухажером и позвал должницу на свидание

Сотрудники ФССП не могли найти женщину по месту прописки и регистрации

13 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: Андрей Луковский / amic.ru

В Елабуге судебные приставы применили хитроумный способ задержания алиментщицы, чей долг превысил 120 тысяч рублей. Информацию предоставили в УФССП по Республике Татарстан.

Женщина упорно избегала встреч с представителями закона, из-за чего накопилась значительная задолженность по алиментным выплатам. На протяжении года ее не удавалось обнаружить ни по фактическому месту проживания, ни по указанному адресу регистрации. В связи с этим приставы разработали новый план действий.

Один из сотрудников установил контакт с должницей через социальную сеть и договорился о встрече, уверив ее, что такси уже ожидает у дома. Женщина, предвкушая романтическое свидание, вышла к автомобилю. Однако вместо кавалера ее ждали судебные приставы, доставившие ее не в ресторан, а напрямую в отделение для оформления необходимых документов.