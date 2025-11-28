Такой день. Червь в гимназии и мистическое ДТП возле кладбища

О главных событиях региона за 28 ноября

28 ноября 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В барнаульской гимназии № 5 в питьевом фонтанчике был обнаружен живой червь. Муниципальный центр управления Барнаула отреагировал на публикацию, направив в школу проверку. По ее результатам было заявлено, что живых организмов в фонтанчике не обнаружено, а предыдущие лабораторные анализы воды, проведенные в сентябре, подтвердили ее безопасность.

В Барнауле в пятницу утром, 28 ноября, произошло странное ДТП на улице Власихинской, напротив кладбища. Момент столкновения попал на запись видеорегистратора. Легковой автомобиль резко развернулся и въехал в опору ЛЭП. В Telegram-канале "Инцидент Барнаул" предположили, что это могли быть духи.

Антимонопольная служба в Алтайском крае выдала предупреждения владельцам АЗС. Две компании ограничили продажу топлива покупателям, хотя имели достаточные запасы. Предупреждения получили ООО "Ника" и ООО "Мегаполис-5". Первая доминирует на рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в Солтонском и Быстроистокском районах, а вторая – в Советском районе.