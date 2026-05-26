Такой день. Гибель детей при пожаре в Поспелихе и опасный вирус от подобранного щенка

О главных событиях на Алтае за 26 мая

26 мая 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нарушении прав детей в селе Новая Чемровка. Уже почти шесть лет местные школьники вынуждены учиться в неприспособленных помещениях или ездить на занятия в соседнее село.

Крупный логистический хаб для железнодорожных контейнерных перевозок может появиться в Алтайском крае. Проект должен помочь региону нарастить экспорт в Китай, особенно в части продукции агропромышленного комплекса. Алтайский край остается экспортно ориентированным агропромышленным регионом: около двух третей продукции вывозят за пределы края.

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре двух несовершеннолетних детей в селе Поспелиха. Трагедия произошла вечером 25 мая. По предварительной информации, подростки 12 и 13 лет часто проводили свободное время в неэксплуатируемом сарае.

С 25 мая по 10 ноября владельцы маломерных судов смогут выходить на воду Телецкого озера и реки Бии. На Катуни и других водоемах региона навигация начнется 15 июня и также продлится до 10 ноября.

В Барнауле 26 мая поступило сообщение о "минировании" Дома союзов, расположенного на проспекте Ленина, 23. Позднее выяснилось, что информация была ложной. Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение от неизвестных, из здания вывели сотрудников различных организаций. По данным 2ГИС, в Доме союзов находятся 44 компании.

В центре Казани 20-летний парень из Барнаула пытался задушить ребенка в кустах. Мужчина напал на 13-летнего подростка 23 мая у дома по улице Карима Тинчурина. По версии правоохранителей, барнаулец повалил ребенка в кусты, обхватил предплечьем правой руки его шею, затем начал душить.

В Алтайском крае зафиксировали волну ложных сообщений о минировании административных и социально значимых объектов. Об этом сообщили в региональной Антитеррористической комиссии, отметив, что дезинформация распространяется в течение 26 мая через телефонные обзвоны и интернет-рассылки.

Желание спасти бездомного щенка обернулось для семьи из Барнаула серьезным испытанием. Подобранное на трассе животное оказалось заражено бешенством. Первое время животное вело себя спокойно и не вызывало опасений. Однако спустя некоторое время поведение щенка начало меняться, а его состояние ухудшилось. Вскоре собака погибла.