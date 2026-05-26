Подобранный на трассе щенок едва не обернулся трагедией для семьи из Барнаула
Барнаульцы не смогли оставить его на улице
26 мая 2026, 18:35, ИА Амител
Желание спасти бездомного щенка обернулось для семьи из Барнаула серьезным испытанием. Подобранное на трассе животное оказалось заражено бешенством, сообщили в управлении ветеринарии города.
Как рассказали специалисты, несколько недель назад местная жительница обратилась в ветеринарную службу с просьбой провести исследование собаки на бешенство. Во время разговора выяснилось, что щенка семья нашла во время поездки по трассе и решила забрать домой.
По словам владельцев, маленький пес сидел один на обочине дороги. Барнаульцы не смогли оставить его там, привезли домой, искупали, обработали от паразитов и начали заботиться о нем. Особенно к питомцу привязались дети — они постоянно играли со щенком, обнимали и целовали его.
Первое время животное вело себя спокойно и не вызывало опасений. Однако спустя некоторое время поведение щенка начало меняться, а его состояние ухудшилось. Вскоре собака погибла.
После этого семья обратилась к ветеринарам. Проведенное лабораторное исследование подтвердило, что щенок был заражен вирусом бешенства.
Теперь всем членам семьи предстоит пройти полный курс антирабической вакцинации.
18:54:54 26-05-2026
целовать домашнее животное ?
... оно себе анус вылизывает а потом вас ...
19:39:46 26-05-2026
Ещё рассказали как в лесу милого котёнка подобрали. А их не отличить от диких. Нельзя забирать так как они не приручаются. Дикие кошки не умеют мяукать, только шипят.
08:05:26 27-05-2026
Только отстрел всей этой нечисти дворняжной!
22:23:20 02-06-2026
какая страшная история! а как сейчас себя чувствуют эти добрые люди? они не заразились?