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Подобранный на трассе щенок едва не обернулся трагедией для семьи из Барнаула

Барнаульцы не смогли оставить его на улице

26 мая 2026, 18:35, ИА Амител

Щенок в ветлечебнице на Шевченко / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Щенок в ветлечебнице на Шевченко / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Желание спасти бездомного щенка обернулось для семьи из Барнаула серьезным испытанием. Подобранное на трассе животное оказалось заражено бешенством, сообщили в управлении ветеринарии города.

Как рассказали специалисты, несколько недель назад местная жительница обратилась в ветеринарную службу с просьбой провести исследование собаки на бешенство. Во время разговора выяснилось, что щенка семья нашла во время поездки по трассе и решила забрать домой.

По словам владельцев, маленький пес сидел один на обочине дороги. Барнаульцы не смогли оставить его там, привезли домой, искупали, обработали от паразитов и начали заботиться о нем. Особенно к питомцу привязались дети — они постоянно играли со щенком, обнимали и целовали его.

Первое время животное вело себя спокойно и не вызывало опасений. Однако спустя некоторое время поведение щенка начало меняться, а его состояние ухудшилось. Вскоре собака погибла.

После этого семья обратилась к ветеринарам. Проведенное лабораторное исследование подтвердило, что щенок был заражен вирусом бешенства.

Теперь всем членам семьи предстоит пройти полный курс антирабической вакцинации.

Бешеная лиса / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Здоровье Собаки бешенство
       

Комментарии 4

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Шинник

18:54:54 26-05-2026

целовать домашнее животное ?
... оно себе анус вылизывает а потом вас ...

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Гость

19:39:46 26-05-2026

Ещё рассказали как в лесу милого котёнка подобрали. А их не отличить от диких. Нельзя забирать так как они не приручаются. Дикие кошки не умеют мяукать, только шипят.

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Гость

08:05:26 27-05-2026

Только отстрел всей этой нечисти дворняжной!

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Элен без ребят

22:23:20 02-06-2026

какая страшная история! а как сейчас себя чувствуют эти добрые люди? они не заразились?

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