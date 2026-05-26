Подобранный на трассе щенок едва не обернулся трагедией для семьи из Барнаула

Барнаульцы не смогли оставить его на улице

26 мая 2026, 18:35, ИА Амител

Щенок в ветлечебнице на Шевченко / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Желание спасти бездомного щенка обернулось для семьи из Барнаула серьезным испытанием. Подобранное на трассе животное оказалось заражено бешенством, сообщили в управлении ветеринарии города.

Как рассказали специалисты, несколько недель назад местная жительница обратилась в ветеринарную службу с просьбой провести исследование собаки на бешенство. Во время разговора выяснилось, что щенка семья нашла во время поездки по трассе и решила забрать домой.

По словам владельцев, маленький пес сидел один на обочине дороги. Барнаульцы не смогли оставить его там, привезли домой, искупали, обработали от паразитов и начали заботиться о нем. Особенно к питомцу привязались дети — они постоянно играли со щенком, обнимали и целовали его.

Первое время животное вело себя спокойно и не вызывало опасений. Однако спустя некоторое время поведение щенка начало меняться, а его состояние ухудшилось. Вскоре собака погибла.

После этого семья обратилась к ветеринарам. Проведенное лабораторное исследование подтвердило, что щенок был заражен вирусом бешенства.

Теперь всем членам семьи предстоит пройти полный курс антирабической вакцинации.