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Возбуждено дело по факту гибели детей в заброшенном сарае на Алтае. Фото с места трагедии

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы

26 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Двое детей погибли в заброшенном сарае на Алтае / Фото: алтайский СК

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре двух несовершеннолетних детей в селе Поспелиха, сообщает региональный СК.

Трагедия произошла вечером 25 мая. По предварительной информации, подростки 12 и 13 лет часто проводили свободное время в неэксплуатируемом сарае.

Как уточнили в СК, пожар произошел в надворных постройках заброшенного домовладения. После тушения возгорания были обнаружены тела двух мальчиков с "внешними признаками термического воздействия".

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе расследования уголовного дела предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также причину пожара», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку причин и условий произошедшего. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела.

Алтайский край Происшествия
       

Комментарии 2

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Гость

12:41:35 26-05-2026

По всей видимосьти, мальчики этот пожар и устроили.

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Гость

12:54:44 26-05-2026

в деревнях какая то дичь вечно случается, там вообще нет участковых и опеки?!

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