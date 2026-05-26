Возбуждено дело по факту гибели детей в заброшенном сарае на Алтае. Фото с места трагедии

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы

26 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Двое детей погибли в заброшенном сарае на Алтае / Фото: алтайский СК

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре двух несовершеннолетних детей в селе Поспелиха, сообщает региональный СК.

Трагедия произошла вечером 25 мая. По предварительной информации, подростки 12 и 13 лет часто проводили свободное время в неэксплуатируемом сарае.

Как уточнили в СК, пожар произошел в надворных постройках заброшенного домовладения. После тушения возгорания были обнаружены тела двух мальчиков с "внешними признаками термического воздействия".

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе расследования уголовного дела предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также причину пожара», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку причин и условий произошедшего. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела.