Возбуждено дело по факту гибели детей в заброшенном сарае на Алтае. Фото с места трагедии
Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы
26 мая 2026, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре двух несовершеннолетних детей в селе Поспелиха, сообщает региональный СК.
Трагедия произошла вечером 25 мая. По предварительной информации, подростки 12 и 13 лет часто проводили свободное время в неэксплуатируемом сарае.
Как уточнили в СК, пожар произошел в надворных постройках заброшенного домовладения. После тушения возгорания были обнаружены тела двух мальчиков с "внешними признаками термического воздействия".
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе расследования уголовного дела предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также причину пожара», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура организовала проверку причин и условий произошедшего. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела.
12:41:35 26-05-2026
По всей видимосьти, мальчики этот пожар и устроили.
12:54:44 26-05-2026
в деревнях какая то дичь вечно случается, там вообще нет участковых и опеки?!