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Глава СК Бастрыкин заинтересовался закрытием единственной школы в алтайском селе

Жители села заявляют, что неоднократно обращались в различные инстанции

26 мая 2026, 06:55, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нарушении прав детей в селе Новая Чемровка. Уже почти шесть лет местные школьники вынуждены учиться в неприспособленных помещениях или ездить на занятия в соседнее село.

Как сообщили в информационном центре СК России, местную школу закрыли еще в 2020 году. Деревянное одноэтажное здание, построенное в 1929-м, признали аварийным из-за сильного износа конструкций.

После закрытия школы старшеклассников начали возить на учебу в соседний населенный пункт. По словам местных жителей, принимающая школа переполнена и не рассчитана на такое количество учеников. Младшие классы разместили в здании детского сада, которое не предназначено для полноценного учебного процесса.

Родители утверждают, что дети учатся без элементарных условий. В селе отсутствуют школьная столовая и спортивный зал, а уроки физкультуры иногда проводят прямо в кабинетах, освобождая пространство между партами.

Кроме того, сроки строительства новой школы вновь перенесли. Сейчас завершение работ планируется только к 2028 году. При этом ремонт старого здания, который власти обещали начать в январе этого года, так и не стартовал.

Жители Новой Чемровки заявляют, что неоднократно обращались в различные инстанции, однако проблема до сих пор не решена. Родители также опасаются, что в будущем в соседнее село начнут возить и учеников начальных классов.

Жители Иркутской области попросили Си Цзиньпина построить школу / Кадр из видео

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Поскольку "приоритеты страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане"
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Алтайский край школы и детсады
       

Комментарии 12

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Медведь-шатун

08:41:46 26-05-2026

Почему товарищ так поздно среагировал, его подчиненные совсем вокруг себя ничего не видят, ждут когда Боня все расскажет.....

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Гость

09:05:22 26-05-2026

Одна надежда на Бастрыкина, хоть кто-то в стране за порядком следит.

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СК

09:42:18 26-05-2026

Сколько учеников в данной школе?

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Гость

09:50:12 26-05-2026

СК (09:42:18 26-05-2026) Сколько учеников в данной школе?... На 2016 год МКОУ Новочемровская СОШ-154 учащихся, значит сейчас еще меньше.

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Гость

10:52:03 26-05-2026

Почему Единая Россия обходит эту школу стороной или имиджевого навара мало?

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Гость

11:41:56 26-05-2026

Лиха беда начало! Может, хоть Бастрыкин тряхнет наш местный минобр. И хорошо бы - до основания, которое в свое время, как жареным запахло, в Москву сбежало.

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Гость

13:15:53 26-05-2026

Гость (11:41:56 26-05-2026) Лиха беда начало! Может, хоть Бастрыкин тряхнет наш местный ... самому то не смешно?!

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Гость

13:05:09 26-05-2026

Почему не пишут "СК заинтересовался тем то и тем то на основе публикации в СМИ" ? А пишут будто Бастрыкин днями и ночами мониторит все возможные соцсети как ИИ какой) Я думаю он даже не знает об этом случае

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Гость

13:14:49 26-05-2026

так их там 100 чел, зачем эта школа?!

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гость

13:36:38 26-05-2026

Гость (13:14:49 26-05-2026) так их там 100 чел, зачем эта школа?!... головой думай
если эта школа единственная средняя, и вокруг на десятки км. нет ни одной школы - что, и строить не нужно?

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Шинник

14:02:01 26-05-2026

гость (13:36:38 26-05-2026) головой думайесли эта школа единственная средняя, и вокр... Не правда. МКОУ Новочемровская СОШ-154 являлась филиалом МКОУ Мирной СШ до которой всего 3 км с небольшим.

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Гость

13:43:59 26-05-2026

Церковь там надо построить.

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