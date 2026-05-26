Глава СК Бастрыкин заинтересовался закрытием единственной школы в алтайском селе
Жители села заявляют, что неоднократно обращались в различные инстанции
26 мая 2026, 06:55, ИА Амител
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нарушении прав детей в селе Новая Чемровка. Уже почти шесть лет местные школьники вынуждены учиться в неприспособленных помещениях или ездить на занятия в соседнее село.
Как сообщили в информационном центре СК России, местную школу закрыли еще в 2020 году. Деревянное одноэтажное здание, построенное в 1929-м, признали аварийным из-за сильного износа конструкций.
После закрытия школы старшеклассников начали возить на учебу в соседний населенный пункт. По словам местных жителей, принимающая школа переполнена и не рассчитана на такое количество учеников. Младшие классы разместили в здании детского сада, которое не предназначено для полноценного учебного процесса.
Родители утверждают, что дети учатся без элементарных условий. В селе отсутствуют школьная столовая и спортивный зал, а уроки физкультуры иногда проводят прямо в кабинетах, освобождая пространство между партами.
Кроме того, сроки строительства новой школы вновь перенесли. Сейчас завершение работ планируется только к 2028 году. При этом ремонт старого здания, который власти обещали начать в январе этого года, так и не стартовал.
Жители Новой Чемровки заявляют, что неоднократно обращались в различные инстанции, однако проблема до сих пор не решена. Родители также опасаются, что в будущем в соседнее село начнут возить и учеников начальных классов.
08:41:46 26-05-2026
Почему товарищ так поздно среагировал, его подчиненные совсем вокруг себя ничего не видят, ждут когда Боня все расскажет.....
09:05:22 26-05-2026
Одна надежда на Бастрыкина, хоть кто-то в стране за порядком следит.
09:42:18 26-05-2026
Сколько учеников в данной школе?
09:50:12 26-05-2026
СК (09:42:18 26-05-2026) Сколько учеников в данной школе?... На 2016 год МКОУ Новочемровская СОШ-154 учащихся, значит сейчас еще меньше.
10:52:03 26-05-2026
Почему Единая Россия обходит эту школу стороной или имиджевого навара мало?
11:41:56 26-05-2026
Лиха беда начало! Может, хоть Бастрыкин тряхнет наш местный минобр. И хорошо бы - до основания, которое в свое время, как жареным запахло, в Москву сбежало.
13:15:53 26-05-2026
Гость (11:41:56 26-05-2026) Лиха беда начало! Может, хоть Бастрыкин тряхнет наш местный ... самому то не смешно?!
13:05:09 26-05-2026
Почему не пишут "СК заинтересовался тем то и тем то на основе публикации в СМИ" ? А пишут будто Бастрыкин днями и ночами мониторит все возможные соцсети как ИИ какой) Я думаю он даже не знает об этом случае
13:14:49 26-05-2026
так их там 100 чел, зачем эта школа?!
13:36:38 26-05-2026
Гость (13:14:49 26-05-2026) так их там 100 чел, зачем эта школа?!... головой думай
если эта школа единственная средняя, и вокруг на десятки км. нет ни одной школы - что, и строить не нужно?
14:02:01 26-05-2026
гость (13:36:38 26-05-2026) головой думайесли эта школа единственная средняя, и вокр... Не правда. МКОУ Новочемровская СОШ-154 являлась филиалом МКОУ Мирной СШ до которой всего 3 км с небольшим.
13:43:59 26-05-2026
Церковь там надо построить.