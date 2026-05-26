Глава СК Бастрыкин заинтересовался закрытием единственной школы в алтайском селе

Жители села заявляют, что неоднократно обращались в различные инстанции

26 мая 2026, 06:55, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нарушении прав детей в селе Новая Чемровка. Уже почти шесть лет местные школьники вынуждены учиться в неприспособленных помещениях или ездить на занятия в соседнее село.

Как сообщили в информационном центре СК России, местную школу закрыли еще в 2020 году. Деревянное одноэтажное здание, построенное в 1929-м, признали аварийным из-за сильного износа конструкций.

После закрытия школы старшеклассников начали возить на учебу в соседний населенный пункт. По словам местных жителей, принимающая школа переполнена и не рассчитана на такое количество учеников. Младшие классы разместили в здании детского сада, которое не предназначено для полноценного учебного процесса.

Родители утверждают, что дети учатся без элементарных условий. В селе отсутствуют школьная столовая и спортивный зал, а уроки физкультуры иногда проводят прямо в кабинетах, освобождая пространство между партами.

Кроме того, сроки строительства новой школы вновь перенесли. Сейчас завершение работ планируется только к 2028 году. При этом ремонт старого здания, который власти обещали начать в январе этого года, так и не стартовал.

Жители Новой Чемровки заявляют, что неоднократно обращались в различные инстанции, однако проблема до сих пор не решена. Родители также опасаются, что в будущем в соседнее село начнут возить и учеников начальных классов.