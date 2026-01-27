Такой день. Строительство музыкальной школы и оплачиваемый больничный для самозанятых

О главных событиях региона за 27 января

27 января 2026, 23:50, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новым министром спорта Алтайского края с большой вероятностью станет бывший директор баскетбольного клуба "АлтайБаскет" Михаил Панфилов, который в настоящее время занимает пост советника главы ведомства и отвечает за развитие профессиональных команд в регионе. По сведениям amic.ru, решение уже принято и о назначении объявят в ближайшее время.

Администрация Барнаула объявила тендер на строительство новой музыкальной школы в микрорайоне "Квартал 2001". Максимальная цена контракта составляет 652 миллиона рублей, заявки на участие принимаются до 4 февраля.

С начала 2026 года в Алтайском крае запустили эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых – плательщиков налога на профессиональный доход. Об этом напомнили в Отделении Социального фонда России по Алтайскому краю. Теперь они могут официально оформить оплачиваемый больничный, если начнут перечислять взносы в Социальный фонд России. Этой возможностью уже воспользовались свыше 70 жителей региона.