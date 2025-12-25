Трамп с синяками на запястьях появился на публике в канун Рождества

В этот момент он отвечал на звонки детей, которые хотели знать, где находится упряжка Санта-Клауса

25 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предстал перед публикой с синяком на правой руке и густым слоем тонального крема на левой, пишет РИА Новости. Накануне католического Рождества Трамп, находясь в своей резиденции во Флориде, отвечал на звонки детей, которые хотели узнать у сотрудников Северо-американского командования ПВАО (NORAD), где в данный момент находится Санта-Клаус. Президент сидел вместе с супругой Меланьей в большой комнате, украшенной праздничной елкой, вокруг которой были разложены подарки. На правом запястье политика было отчетливо заметно крупное красное пятно. Следы попытки скрыть его косметическими средствами были видны невооруженным глазом. Иногда на этом месте у Трампа можно увидеть пластырь, однако сейчас под тональным кремом его разглядеть было невозможно. Левая рука также привлекала внимание: на ней был виден синеватый синяк с участками темно-красного цвета. Администрация Белого дома ранее уже объясняла появление синяков и пластырей на руках Трампа. По версии представителей, причиной являются частые и энергичные рукопожатия президента с многочисленными посетителями, из-за которых его кабинет сравнивают с проходной вокзала. Также указывалось, что Трамп ежедневно принимает аспирин, что может способствовать появлению отеков и гематом. Сам американский лидер неоднократно опровергал слухи о проблемах со здоровьем, заявляя об исключительной физической форме и высокой работоспособности. Ранее в рассекреченных файлах финансиста Джеффри Эпштейна нашли упоминание любви Дональда Трампа к юным девушкам. Материалы опубликовало Министерство юстиции США.