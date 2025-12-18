НОВОСТИПолитика

Дональд Трамп получит ящик красной икры из Хабаровского края

Подарок президенту США передал его помощник Стив Уиткофф

18 декабря 2025, 19:35, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Представитель американского президента Стивен Уиткофф доставил Дональду Трампу партию красной икры, привезенной из Хабаровского края. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли региона, передает ТАСС.

«Дональд Трамп получит возможность оценить вкус красной икры с Дальнего Востока России. Этот деликатес был вручен американскому лидеру Стивом Уиткоффом, являющимся ключевым переговорщиком от США. Уиткофф продегустировал икру, произведенную в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах, во время трапезы в московском ресторане "Савва" перед началом переговоров с российским президентом», – заявили в министерстве.

Подчеркивается, что икра настолько впечатлила Стивена Уиткоффа, что ему был вручен целый ящик этого продукта, который он впоследствии передал Дональду Трампу.

Красная икра / Фото: unsplash.com / Oxa Roxa

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

19:44:22 18-12-2025

Лизнули

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:48:35 18-12-2025

И мене пару баночек можно?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Директор рыб з-да в п. Чныррах

22:47:51 18-12-2025

Гость (19:48:35 18-12-2025) И мене пару баночек можно?... Можно без проблем. На следующий день после вашего избрания президентом США. Вышлем почтой России.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:46 19-12-2025

Директор рыб з-да в п. Чныррах (22:47:51 18-12-2025) Можно без проблем. На следующий день после вашего избрания п... Протухнет, пока дойдет.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Директор рыб з-да в п. Чныррах

11:09:26 19-12-2025

Гость (10:32:46 19-12-2025) Протухнет, пока дойдет.... Засолим свеженькой, с путины на год избрания! Не переживайте.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:49:29 18-12-2025

Не обкакается?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:49:53 18-12-2025

В этом и есть русские люди. Когда к нам хорошо, мы всегда с добром.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:42:57 19-12-2025

Гость (21:49:53 18-12-2025) В этом и есть русские люди. Когда к нам хорошо, мы всегда с ... сами не доедим - а трампа накормим от пуза

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

11:56:10 19-12-2025

А за какие заслуги перед нашим Отечеством Трампу вручили икру????

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:45 19-12-2025

Александр (11:56:10 19-12-2025) А за какие заслуги перед нашим Отечеством Трампу вручили икр... Дональд Фредович Трамп(ов) - кадровый офицер ГРУ)

  -1 Нравится
Ответить
