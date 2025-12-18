Дональд Трамп получит ящик красной икры из Хабаровского края
Подарок президенту США передал его помощник Стив Уиткофф
18 декабря 2025, 19:35, ИА Амител
Представитель американского президента Стивен Уиткофф доставил Дональду Трампу партию красной икры, привезенной из Хабаровского края. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли региона, передает ТАСС.
«Дональд Трамп получит возможность оценить вкус красной икры с Дальнего Востока России. Этот деликатес был вручен американскому лидеру Стивом Уиткоффом, являющимся ключевым переговорщиком от США. Уиткофф продегустировал икру, произведенную в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах, во время трапезы в московском ресторане "Савва" перед началом переговоров с российским президентом», – заявили в министерстве.
Подчеркивается, что икра настолько впечатлила Стивена Уиткоффа, что ему был вручен целый ящик этого продукта, который он впоследствии передал Дональду Трампу.
19:44:22 18-12-2025
Лизнули
19:48:35 18-12-2025
И мене пару баночек можно?
22:47:51 18-12-2025
Гость (19:48:35 18-12-2025) И мене пару баночек можно?... Можно без проблем. На следующий день после вашего избрания президентом США. Вышлем почтой России.
10:32:46 19-12-2025
Директор рыб з-да в п. Чныррах (22:47:51 18-12-2025) Можно без проблем. На следующий день после вашего избрания п... Протухнет, пока дойдет.
11:09:26 19-12-2025
Гость (10:32:46 19-12-2025) Протухнет, пока дойдет.... Засолим свеженькой, с путины на год избрания! Не переживайте.
19:49:29 18-12-2025
Не обкакается?
21:49:53 18-12-2025
В этом и есть русские люди. Когда к нам хорошо, мы всегда с добром.
09:42:57 19-12-2025
Гость (21:49:53 18-12-2025) В этом и есть русские люди. Когда к нам хорошо, мы всегда с ... сами не доедим - а трампа накормим от пуза
11:56:10 19-12-2025
А за какие заслуги перед нашим Отечеством Трампу вручили икру????
12:12:45 19-12-2025
Александр (11:56:10 19-12-2025) А за какие заслуги перед нашим Отечеством Трампу вручили икр... Дональд Фредович Трамп(ов) - кадровый офицер ГРУ)