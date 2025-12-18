Дональд Трамп получит ящик красной икры из Хабаровского края

Подарок президенту США передал его помощник Стив Уиткофф

18 декабря 2025, 19:35, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Представитель американского президента Стивен Уиткофф доставил Дональду Трампу партию красной икры, привезенной из Хабаровского края. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли региона, передает ТАСС.

«Дональд Трамп получит возможность оценить вкус красной икры с Дальнего Востока России. Этот деликатес был вручен американскому лидеру Стивом Уиткоффом, являющимся ключевым переговорщиком от США. Уиткофф продегустировал икру, произведенную в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах, во время трапезы в московском ресторане "Савва" перед началом переговоров с российским президентом», – заявили в министерстве.

Подчеркивается, что икра настолько впечатлила Стивена Уиткоффа, что ему был вручен целый ящик этого продукта, который он впоследствии передал Дональду Трампу.