Рассказываем все, что известно о ЧП на данный момент

24 июня 2024, 11:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

Вечером 23 июня в Дагестане боевики совершили теракты сразу в двух городах – в Махачкале и Дербенте. Целями они выбрали православный храм, синагогу и пост ДПС. Жертвами террористических атак стали священник, охранник храма, также в ходе перестрелки погибли минимум 15 сотрудников полиции. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО). Все, что известно о теракте на данный момент, в материале amic.ru.

Что произошло в Дагестане?

Первой целью боевиков стал православный храм на улице Ленина в Дербенте. Около шести вечера 23 июня в праздник Святой Троицы сюда ворвались вооруженные люди и в упор расстреляли охранника. Следующей жертвой преступников стал 66-летний священник Николай Котельников. Настоятелю храма перерезали горло, сообщил в Telegram-канале глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. При этом дочь погибшего священнослужителя рассказала "Известиям", что ее отца застрелили, а перед этим боевики подожгли центральную икону в храме, вследствие чего в здании вспыхнул пожар.

Из-за обстрела в Дербенте вспыхнула и местная синагога. Пожарные смогли локализовать огонь только спустя несколько часов, к этому моменту здание уже успело выгореть наполовину. Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин сообщил, что пожар уничтожил свитки Торы (рукописный пергаментный свиток с текстом Пятикнижия Моисеева, который является главным сакральным предметом в талмудическом иудаизме. – Прим. ред.).

После этого боевики скрылись на белом Volkswagen Polo.

Примерно в это же время поступило сообщение о пожаре в Синагоге в Махачкале. На дверях здания неизвестные оставили указатели на суры и аяты из Корана, сообщал telegram-канал Baza. Рядом на улице Ермошкина началась перестрелка с полицией. Преступники атаковали пост ДПС: погиб один полицейский, еще шестеро получили ранения.

Силовики Дагестана приступили к поиску и ликвидации боевиков. Был объявлен план "Перехват" и перекрыты выезды из города, чтобы боевики и их сообщники не смогли покинуть город, сообщила пресс-служба МВД Дагестана. В республике ввели режим КТО, написал ТАСС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт".

— боевики расстреливали машины с правоохранителями.

Сколько человек погибло и пострадало?

Жертвами террористов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских лиц, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. Еще 25 человек пострадали, многим потребовалась госпитализация, были проведены операции, сейчас пациенты находятся под присмотром врачей, сообщил мэр города Юсуп Умавов.

Глава республики призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Именно этого, по его словам, добивались нападавшие. Он попросил доверять только проверенным источникам информации.

Боевиков ликвидировали?

Около 02:00 НАК сообщил, что уничтожено пять боевиков: трое – в Махачкале и двое – в Дербенте. Сергей Меликов в своем обращении рассказал, что преступников было шестеро и все они ликвидированы.

Позже появилась информация, что среди ликвидированных боевиков в Махачкале два сына и племянник главы Сергокалинского района Дагестана, секретаря дагестанского отделения "Единой России" Магомеда Омарова. "Для выполнения боевого задания" в село Сергокала выехали полицейские, где попали под обстрел неизвестными. Один силовик был ранен. Позже появилась информация, что Омаров подал в отставку, также его исключили из партии.

На момент публикации никто не взял на себя ответственность за атаки в Дагестане. При этом Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывает, что нападавшие могут иметь отношение к международной террористической организации. Известно, что террористы использовали иностранное оружие.

На месте боестолкновений работают взрывотехники, изъяты боеприпасы и стрелковое оружие. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и поиск пособников бандитов.

В Дагестане на 24, 25 и 26 июня объявили трехдневный траур. На территории республики будут приспущены государственные флаги, отменят все развлекательные мероприятия.