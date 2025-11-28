Ударил по лицу. В Красноярском крае мэру города сломали нос "за плохую работу"

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело

28 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Глава администрации Енисейска Валерий Никольский получил серьезные травмы во время личного приема граждан – на градоначальника напал местный житель, недовольный работой муниципалитета. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 ноября в здании мэрии. На прием к Никольскому пришел 46-летний мужчина. В ходе беседы он начал выражать недовольство деятельностью городских властей, после чего внезапно набросился на мэра и стал наносить удары.

Как уточнили "Ъ-Сибирь" в ГСУ, посетитель несколько раз ударил чиновника кулаком по лицу. В результате Никольский получил перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму и гематому лица. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Глава Енисейского округа Евгений Петренко сообщил, что находится на связи с Никольским и пообещал оказать всю необходимую поддержку. По его словам, в муниципальных учреждениях усилят меры безопасности.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

