НОВОСТИПроисшествия

Ударил по лицу. В Красноярском крае мэру города сломали нос "за плохую работу"

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело

28 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Глава администрации Енисейска Валерий Никольский получил серьезные травмы во время личного приема граждан – на градоначальника напал местный житель, недовольный работой муниципалитета. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 ноября в здании мэрии. На прием к Никольскому пришел 46-летний мужчина. В ходе беседы он начал выражать недовольство деятельностью городских властей, после чего внезапно набросился на мэра и стал наносить удары.

Как уточнили "Ъ-Сибирь" в ГСУ, посетитель несколько раз ударил чиновника кулаком по лицу. В результате Никольский получил перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму и гематому лица. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Глава Енисейского округа Евгений Петренко сообщил, что находится на связи с Никольским и пообещал оказать всю необходимую поддержку. По его словам, в муниципальных учреждениях усилят меры безопасности.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Новосибирске мужчина избил соседку после замечания о собаке без намордника. Жители дома на улице Барьерной сообщили, что сосед-собачник систематически нападает на жильцов после конфликтов, связанных с выгулом его немецкой овчарки.

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Ижевске женщину-инвалида избили после замечания пьяной компании

Также во время нападения у горожанки украли сумку с 20 тыс. руб., но после вмешательства полиции вернули только 10 тысяч
НОВОСТИПроисшествия

Россия чиновники полиция

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

02:50:01 29-11-2025

Выход - усилить охрану. Не стремиться выполнять свою работу, хотя бы на удовлетворительно или хорошо, и следить за исполнением поставленных задач, а просто усилить охрану, так проще.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:03:01 29-11-2025

Если разрешить законодательно, работа органов станет куда эффективнее

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

10:04:06 29-11-2025

начал выражать недовольство деятельностью городских властей - неужели были основания..

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:25 29-11-2025

Не зря доплата за особые условия работы.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

23:46:57 29-11-2025

Надо было пригласить представителей одного из промоушенов - тогда бы оба могли заработать денег 😃😃😃

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров