Ударил по лицу. В Красноярском крае мэру города сломали нос "за плохую работу"
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело
28 ноября 2025, 23:00, ИА Амител
Глава администрации Енисейска Валерий Никольский получил серьезные травмы во время личного приема граждан – на градоначальника напал местный житель, недовольный работой муниципалитета. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.
По данным ведомства, инцидент произошел 28 ноября в здании мэрии. На прием к Никольскому пришел 46-летний мужчина. В ходе беседы он начал выражать недовольство деятельностью городских властей, после чего внезапно набросился на мэра и стал наносить удары.
Как уточнили "Ъ-Сибирь" в ГСУ, посетитель несколько раз ударил чиновника кулаком по лицу. В результате Никольский получил перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму и гематому лица. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Глава Енисейского округа Евгений Петренко сообщил, что находится на связи с Никольским и пообещал оказать всю необходимую поддержку. По его словам, в муниципальных учреждениях усилят меры безопасности.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее в Новосибирске мужчина избил соседку после замечания о собаке без намордника. Жители дома на улице Барьерной сообщили, что сосед-собачник систематически нападает на жильцов после конфликтов, связанных с выгулом его немецкой овчарки.
02:50:01 29-11-2025
Выход - усилить охрану. Не стремиться выполнять свою работу, хотя бы на удовлетворительно или хорошо, и следить за исполнением поставленных задач, а просто усилить охрану, так проще.
06:03:01 29-11-2025
Если разрешить законодательно, работа органов станет куда эффективнее
10:04:06 29-11-2025
начал выражать недовольство деятельностью городских властей - неужели были основания..
13:42:25 29-11-2025
Не зря доплата за особые условия работы.
23:46:57 29-11-2025
Надо было пригласить представителей одного из промоушенов - тогда бы оба могли заработать денег 😃😃😃