Сосед-собачник избил жительницу Новосибирска из-за замечания о животном без намордника
Соседи требуют от правоохранительных органов принять меры
04 ноября 2025, 11:30, ИА Амител
В Новосибирске мужчина избил соседку после замечания о собаке без намордника. Жители дома на улице Барьерной сообщили, что сосед-собачник систематически нападает на жильцов после конфликтов, связанных с выгулом его немецкой овчарки. Об этом пишет "КП-Новосибирск".
Первое нападение произошло еще летом. Женщина сделала супруге мужчины замечание, когда та выгуливала собаку под окнами и отказалась убирать за животным. После этого хозяин овчарки выбежал из-за угла, бросил в соседку цветочный горшок, а затем попытался ударить палкой, в результате чего у пострадавшей диагностировали открытый перелом пальца и гематомы. Несмотря на обращение в полицию и зафиксированные побои, дело, по словам семьи, не получило развития.
В начале ноября агрессивный сосед вновь напал на женщину – на этот раз у подъезда. Мужчина схватил ее за одежду, ударил кулаком и пинал, выкрикивая оскорбления. Пострадавшая получила перелом носа и сотрясение мозга.
По словам других жильцов, этот сосед не раз вызывал недовольство тем, что выпускает собаку на улицу без намордника и поводка. Животное выбегает из квартиры во двор и представляет опасность для людей и других питомцев.
11:56:47 04-11-2025
Собачники реально неадекваты в большинстве своем. А зоозащитники отморозки конченые!
12:42:40 04-11-2025
Гость (11:56:47 04-11-2025) Собачники реально неадекваты в большинстве своем. А зоозащит... Вы думаете, эти любители делать свои замечания, только собачникам?)) этот тип людей всем подряд их делает - детишкам, автомобилистам, соседям по любому поводу! Потом отгребают, конечно, и ноют, ноют, ноют... но все равно продолжают лезть ко всем со своими замечаниями! Это ничем не лечится, по моему.
16:52:26 04-11-2025
Гость (12:42:40 04-11-2025) Вы думаете, эти любители делать свои замечания, только собач... Ну , кто "огребает", а кто добивается своего. С быдлом надо поступать жёстче
17:35:33 04-11-2025
Гость (12:42:40 04-11-2025) Вы думаете, эти любители делать свои замечания, только собач... То есть, у вас под окном саабвуфер врубить на всю вы слушать всю ночь будете, перед гаражом машину бросить вы тоже сглотнете, бухая соседка в 3 ночи в двери молотит полчаса ей не открывают, норм молчим терпим ну и тд золотой вы сосед.
22:38:31 04-11-2025
Гость (11:56:47 04-11-2025) Собачники реально неадекваты в большинстве своем. А зоозащитники отморозки конченные. И под этим этим бредом явно больного человека, 26 лайков. Какая-то эпидемия озверина, по другому подобное не объяснить.
07:17:57 05-11-2025
Сибиряк. (22:38:31 04-11-2025) И под этим этим бредом явно больного человека, 26 лайков. Ка... Так по делу всё написано. Собачники - неадекваты. Зоошиза - отморозки. Что не так-то?
09:32:03 05-11-2025
Сибиряк. (22:38:31 04-11-2025) И под этим этим бредом явно больного человека, 26 лайков. Ка... Послушай, неуважаемый, а ты реально считаешь нормальным людей, которые содержат хаски на 21 квадратном метре? Или овчарку в 30 квадратах? Нормально, когда собака при отсутствии хозяев весь день воет на весь дом или брешет не затыкаясь? Или когда не успевая прудит в подъезде или лифте валит? Скажешь, что частные случаи? Да нет. Сплошь и рядом. Весь город в говне, хотя все говорят, что убирают за своими. Зимой вообще, все в желтом снеге! Нормально? Для привыкших жить поколениями в дерьме, может и да. Но не для всех же. А ты продолжай строчить свои дебильно-востроженные опусы как все везде хорошо!
14:37:56 05-11-2025
Гость (09:32:03 05-11-2025) Послушай, неуважаемый, а ты реально считаешь нормальным люде... Да нет конечно. Неадекваты есть везде и много и похоже скоро будет ещё больше. Такова наша действительность. Вешающие ярлыки направо и налево, тоже по большому счёту неадекваты. Как то так.
12:29:30 04-11-2025
Собачники доходят до маразма. Вот пример: иду по Молодёжной, впереди тётка с огромной собакой без поводка и намордника. Люди начали ей делать замечания. Она пристегнула поводок собаке, (но намордника небыло вообще) и стала обнимать, целовать собаку, извиняться перед ней, за поводок. Буквально говорила ей:" Прости мой милый, видишь, все дебилы, твари, сволочи, потерпи...". Ну точно маразм!
16:00:52 04-11-2025
Гость (12:29:30 04-11-2025) Собачники доходят до маразма. Вот пример: иду по Молодёжной,... По ходу эту мульку вы придумали только что. Слабовато у вас с фантазией, могли бы что-нибудь более оригинальное выдать.
09:50:12 05-11-2025
Гость. (16:00:52 04-11-2025) По ходу эту мульку вы придумали только что. Слабовато у вас ... Да тоже видел подобное, так что это зоошизная правда к сожалению.
13:10:11 04-11-2025
Потому что эта собака когонадо собака, не нравится - чемодан, вокзал, заграница
14:20:05 04-11-2025
При чём здесь собака, её хозяин просто агрессивный ушлёпок, а за сломанный палец видимо хорошо заплатил пострадавшей. Амител, может хоть в праздник хватит уже разгонять тему агрессии к собакам, они самые давние и преданные друзья людей. Люди, всем мира, понимания близких и душевного покоя.
17:29:39 04-11-2025
Сибиряк. (14:20:05 04-11-2025) При чём здесь собака, её хозяин просто агрессивный ушлёпок, ... Да собака ни при чем, сегодня заходит в магаз анимешка с фиолетовыми волосами и стаффордом без намордника, не с болонкой, ну правда на поводке, вот только она его не удержит с ее габаритами. Это нормально в продуктовый магаз с кучей народа, корзиной по невнимательности зацепит кто-нибудь он пол ноги откусит, как вариант.
17:15:37 04-11-2025
к сожалению, правоохранительные органы у нас не могут защитить человека
20:04:17 04-11-2025
Каков хозяин, такова по агрессивности и его собака - поэтому психам нужно отказывать в праве заводить клыкастых питомцев!
09:34:26 05-11-2025
Гость (20:04:17 04-11-2025) Каков хозяин, такова по агрессивности и его собака - поэтому... Пограничное расстройство личности скорее всего. Осень, обострение. Жаль, что милиция не реагирует.
21:32:09 04-11-2025
Собак не должно быть в мкд. В принципе
07:11:26 05-11-2025
Не пойму никак. Одни всех собачников под одну гребенку, другие несобачников. Тут что, чат уровня "кому до 12 лет и под веществами"?
14:54:56 05-11-2025
Нормальный здесь чат, в духе времени. Ведь требовать жёстко наказывать и критиковать сейчас модно только собачников и секс полупокеров, остальное чревато последствиями, а озверин требует демонстрации. Вот народ и приспосабливается.
15:04:45 05-11-2025
Может искупить. Вместе с собакой. Хотя собаку жалко туда посылать, она не виновата