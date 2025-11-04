Сосед-собачник избил жительницу Новосибирска из-за замечания о животном без намордника

Соседи требуют от правоохранительных органов принять меры

04 ноября 2025, 11:30, ИА Амител

Собака на поводке / Фото: amic.ru

В Новосибирске мужчина избил соседку после замечания о собаке без намордника. Жители дома на улице Барьерной сообщили, что сосед-собачник систематически нападает на жильцов после конфликтов, связанных с выгулом его немецкой овчарки. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

Первое нападение произошло еще летом. Женщина сделала супруге мужчины замечание, когда та выгуливала собаку под окнами и отказалась убирать за животным. После этого хозяин овчарки выбежал из-за угла, бросил в соседку цветочный горшок, а затем попытался ударить палкой, в результате чего у пострадавшей диагностировали открытый перелом пальца и гематомы. Несмотря на обращение в полицию и зафиксированные побои, дело, по словам семьи, не получило развития.

В начале ноября агрессивный сосед вновь напал на женщину – на этот раз у подъезда. Мужчина схватил ее за одежду, ударил кулаком и пинал, выкрикивая оскорбления. Пострадавшая получила перелом носа и сотрясение мозга.

По словам других жильцов, этот сосед не раз вызывал недовольство тем, что выпускает собаку на улицу без намордника и поводка. Животное выбегает из квартиры во двор и представляет опасность для людей и других питомцев.

