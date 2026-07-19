В Алтайском заповеднике показали "домашнюю" гадюку, живущую рядом с питомцами

Змея регулярно появляется на территории кордона и уже привыкла к присутствию местных обитателей

19 июля 2026, 21:02, ИА Амител

"Домашняя" гадюка / Фото: Алтайский биосферний заповедник

На кордоне Караташ в Алтайском биосферном заповеднике гадюка, поселившаяся рядом с усадьбой государственного инспектора Светланы Кульбацкой, спокойно соседствует с домашними животными. Необычную историю и видео опубликовали в официальном сообществе особо охраняемой природной территории во "ВКонтакте".

Как рассказали в заповеднике, змея регулярно появляется на кордоне и уже привыкла к присутствию местных обитателей. Домашние животные проявляют к ней интерес, а сама гадюка реагирует на их близость спокойно и предпочитает греться на солнце.

Однажды Светлана Кульбацкая стала свидетелем необычной сцены:

«Собака прошла рядом с гадюкой, почти наступив на нее. Змея, почувствовав опасность, стала уползать под сарай, но потом передумала, развернула голову и выползла обратно. Видимо, решила, что солнце важнее суеты, и продолжила греться», — рассказали в Алтайском биосферном заповеднике.

Видео с необычным соседством опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что гадюка спокойно лежит на солнце и не проявляет агрессии, несмотря на присутствие домашних животных рядом.