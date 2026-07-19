НОВОСТИОбщество

В Алтайском заповеднике показали "домашнюю" гадюку, живущую рядом с питомцами

Змея регулярно появляется на территории кордона и уже привыкла к присутствию местных обитателей

19 июля 2026, 21:02, ИА Амител

"Домашняя" гадюка / Фото: Алтайский биосферний заповедник
"Домашняя" гадюка / Фото: Алтайский биосферний заповедник

На кордоне Караташ в Алтайском биосферном заповеднике гадюка, поселившаяся рядом с усадьбой государственного инспектора Светланы Кульбацкой, спокойно соседствует с домашними животными. Необычную историю и видео опубликовали в официальном сообществе особо охраняемой природной территории во "ВКонтакте".

Как рассказали в заповеднике, змея регулярно появляется на кордоне и уже привыкла к присутствию местных обитателей. Домашние животные проявляют к ней интерес, а сама гадюка реагирует на их близость спокойно и предпочитает греться на солнце.

Однажды Светлана Кульбацкая стала свидетелем необычной сцены:

«Собака прошла рядом с гадюкой, почти наступив на нее. Змея, почувствовав опасность, стала уползать под сарай, но потом передумала, развернула голову и выползла обратно. Видимо, решила, что солнце важнее суеты, и продолжила греться», — рассказали в Алтайском биосферном заповеднике.

Видео с необычным соседством опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что гадюка спокойно лежит на солнце и не проявляет агрессии, несмотря на присутствие домашних животных рядом.

Ядовитая змея / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Гадюка укусила жителя Алтайского края во время работы в огороде

Появление гадюк рядом с жилыми домами не является чем-то необычным
НОВОСТИОбщество

дикие животные Республика Алтай
       

Комментарии 12

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Musik

21:14:20 19-07-2026

Жуть жуткая.

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гость

00:10:41 20-07-2026

Musik (21:14:20 19-07-2026) Жуть жуткая. ... Готовить просто не умеете, змея как змея.

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Трагати

21:26:33 19-07-2026

у змеи, если там можно выразиться - ассоциативно-рефлекторная память.
так что чудес от нее не ждите.

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Гость

23:56:28 19-07-2026

Трагати (21:26:33 19-07-2026) у змеи, если там можно выразиться - ассоциативно-рефлекторна... Там можно!

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Миха

22:38:59 19-07-2026

Фу бяка...

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Гость

08:52:04 20-07-2026

Змея как змея. Божья тварь. Понятно, чего можно ждать... В отличие от некоторых двуногих...

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Гость

10:29:39 20-07-2026

Мой Барсик таких из леса таскает, с отгрызанной головой. А здесь ужин сам приполз домой. И еще у меня есть два ежа под сараем, которых даже Барсик боится. Те жрут вообще все, гадюк точно. Я в ограде ни разу ни одной змеи не видел.

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Мусик

13:23:50 20-07-2026

Гость (10:29:39 20-07-2026) Мой Барсик таких из леса таскает, с отгрызанной головой. А з... ежей уважаю .

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Гость

15:01:14 20-07-2026

Гость (10:29:39 20-07-2026) Мой Барсик таких из леса таскает, с отгрызанной головой. А з... Изучай лучше про дикий мир))) ежи на змей не охотятся. Барсик)))))

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гость

21:50:36 21-07-2026

Гость (15:01:14 20-07-2026) Изучай лучше про дикий мир))) ежи на змей не охотятся. Барси... Уверен? Змея рассказала?

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Гость

14:58:00 20-07-2026

Ну ну всё до поры до времени))) пусть прогреется на солнышке.

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гость

21:49:03 21-07-2026

Гость (14:58:00 20-07-2026) Ну ну всё до поры до времени))) пусть прогреется на солнышке... И подрастет заодно, можно подкармливать даже,что бы росла быстрее ))

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