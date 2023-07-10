В Барнауле потушили пожар в жилой пятиэтажке
На четвертом этаже дома по улице Бехтерева воспламенилась электрощитовая, горящая проводка создала плотное задымление
10 июля 2023, 13:50, ИА Амител
В Барнауле 10 июля потушили пожар в пятиэтажном доме по улице Бехтерева, сообщили в краевом ГУ МЧС.
На четвертом этаже воспламенилась электрощитовая, горящая проводка создала плотное задымление.
На месте работало 13 человек личного состава, три автоцистерны и одна автолестница. За считаные минуты пламя ликвидировали на площади не более "квадрата".
Из зоны задымления самостоятельно эвакуировались 7 человек, силами звена газодымозащитной службы из здания по лестничным маршам вывели еще двух жильцов.
Пострадавших нет.
Напомним, в Барнауле 10 июля также произошел пожар в частном доме по улице 42-й Краснознаменной бригады. С огнем боролись более 30 человек.
14:43:43 10-07-2023
Надо же, в жилой..... Видимо есть и нежилые.....
19:37:31 10-07-2023
Гость (14:43:43 10-07-2023) Надо же, в жилой..... Видимо есть и нежилые........ прикиньте — есть, офисники, например!