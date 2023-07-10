В Барнауле потушили пожар в жилой пятиэтажке

На четвертом этаже дома по улице Бехтерева воспламенилась электрощитовая, горящая проводка создала плотное задымление

10 июля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле 10 июля потушили пожар в пятиэтажном доме по улице Бехтерева, сообщили в краевом ГУ МЧС.

На четвертом этаже воспламенилась электрощитовая, горящая проводка создала плотное задымление.

На месте работало 13 человек личного состава, три автоцистерны и одна автолестница. За считаные минуты пламя ликвидировали на площади не более "квадрата".

Из зоны задымления самостоятельно эвакуировались 7 человек, силами звена газодымозащитной службы из здания по лестничным маршам вывели еще двух жильцов.

Пострадавших нет.

Напомним, в Барнауле 10 июля также произошел пожар в частном доме по улице 42-й Краснознаменной бригады. С огнем боролись более 30 человек.