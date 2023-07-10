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В Барнауле потушили пожар в жилой пятиэтажке

На четвертом этаже дома по улице Бехтерева воспламенилась электрощитовая, горящая проводка создала плотное задымление

10 июля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле 10 июля потушили пожар в пятиэтажном доме по улице Бехтерева, сообщили в краевом ГУ МЧС.

На четвертом этаже воспламенилась электрощитовая, горящая проводка создала плотное задымление.

На месте работало 13 человек личного состава, три автоцистерны и одна автолестница.  За считаные минуты пламя ликвидировали на площади не более "квадрата".

Из зоны задымления самостоятельно эвакуировались 7 человек, силами звена газодымозащитной службы из здания по лестничным маршам вывели еще двух жильцов

Пострадавших нет.

Напомним, в Барнауле 10 июля также произошел пожар в частном доме по улице 42-й Краснознаменной бригады. С огнем боролись более 30 человек.

Пожары

Комментарии 2

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Гость

14:43:43 10-07-2023

Надо же, в жилой..... Видимо есть и нежилые.....

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Гость

19:37:31 10-07-2023

Гость (14:43:43 10-07-2023) Надо же, в жилой..... Видимо есть и нежилые........ прикиньте — есть, офисники, например!

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