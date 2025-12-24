В Барнауле пройдет концерт "Легенды ВИА 70–80-х", где споют известные советские хиты
Только стоит заиграть "Люди встречаются, люди влюбляются, женятся..." и зал с первой же ноты поет в унисон
24 декабря 2025, 14:46, ИА Амител
В ДК города Барнаула 1 марта 2026 года пройдет концерт "Легенды ВИА 70–80-х. Мы из СССР" в рамках юбилейного тура. Творческий коллектив и программа были созданы 20 лет назад.
В концертной программе принимают участие Валерий Ярушин, Евгений Воинов, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон – экс-артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей: "Веселые ребята", "Синяя птица" "Лейся, песня", "Голубые гитары", "Красные маки", "Белый орел", "Шестеро молодых", "Рок-Ателье".
Специальный гость из Австралии – Леонид Бергер, самый первый солист ВИА "Веселые ребята".
«Только стоит заиграть "Люди встречаются, люди влюбляются, женятся...", "Мечты сбываются...", "Я вспоминаю, тебя вспоминаю...", и зал с первой же ноты поет в унисон. Уникальные музыкальные эксперименты и виртуозные исполнения любимых хитов. Атмосферные номера, наполненные теплом и энергией, которой артисты щедро поделятся с вами», – говорится в анонсе.
