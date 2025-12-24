В Барнауле пройдет концерт "Легенды ВИА 70–80-х", где споют известные советские хиты

Только стоит заиграть "Люди встречаются, люди влюбляются, женятся..." и зал с первой же ноты поет в унисон

24 декабря 2025, 14:46, ИА Амител

В ДК города Барнаула 1 марта 2026 года пройдет концерт "Легенды ВИА 70–80-х. Мы из СССР" в рамках юбилейного тура. Творческий коллектив и программа были созданы 20 лет назад.

В концертной программе принимают участие Валерий Ярушин, Евгений Воинов, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон – экс-артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей: "Веселые ребята", "Синяя птица" "Лейся, песня", "Голубые гитары", "Красные маки", "Белый орел", "Шестеро молодых", "Рок-Ателье".

Специальный гость из Австралии – Леонид Бергер, самый первый солист ВИА "Веселые ребята".