В Барнауле обсудят, как защититься от мошенничества при покупке жилья на рынке "вторички"

Планируется сформировать чек-лист безопасной сделки, который поможет и профессиональному сообществу, и собственникам жилья

15 декабря 2025, 13:35, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19 декабря в центре "Мой бизнес" пройдет экспертная дискуссия "Схема Долиной. Как избежать мошенничества при сделках на вторичном рынке недвижимости". Организаторы – Союз риелторов Барнаула и Алтая и радиостанция Business FM Барнаул.

Поводом для встречи стала резонансная история с участием Ларисы Долиной, которая показала, что современные мошеннические схемы все чаще строятся не на подделке документов, а на психологическом давлении и социальной инженерии.

«В обсуждении примут участие представители силовых структур, нотариального сообщества и Росреестра. Вместе с профессиональными риелторами они разберут реальные схемы мошенничества на вторичном рынке, объяснят, почему формально "чистые" сделки могут приводить к утрате имущества, и расскажут, на каких этапах риск можно выявить и остановить», – отметили организаторы мероприятия.

Ожидается участие более 150 специалистов рынка недвижимости. По итогам дискуссии планируется сформировать практический чек-лист безопасной сделки, который может быть полезен как профессиональному сообществу, так и собственникам жилья.

Мероприятие пройдет в очном формате 19 декабря в центре "Мой бизнес" (улица Мало-Тобольская, 19). Начало в 14:00.

Барнаул недвижимость Мошенники Бизнес FM Барнаул
Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

19:25:43 15-12-2025

Союз, подай в суд, почему фото домов в такой публикации?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Полина

19:30:20 15-12-2025

А Долину в качестве эксперта пригласили?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:38 15-12-2025

Что за тайны Мадридского двора? Раскройте уже, сколько случаев мошенничества с квартирами вторички было в Барнауле? Ноль целых, ноль десятых?

  1 Нравится
Ответить
