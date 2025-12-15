В Барнауле обсудят, как защититься от мошенничества при покупке жилья на рынке "вторички"
Планируется сформировать чек-лист безопасной сделки, который поможет и профессиональному сообществу, и собственникам жилья
15 декабря 2025, 13:35, ИА Амител
19 декабря в центре "Мой бизнес" пройдет экспертная дискуссия "Схема Долиной. Как избежать мошенничества при сделках на вторичном рынке недвижимости". Организаторы – Союз риелторов Барнаула и Алтая и радиостанция Business FM Барнаул.
Поводом для встречи стала резонансная история с участием Ларисы Долиной, которая показала, что современные мошеннические схемы все чаще строятся не на подделке документов, а на психологическом давлении и социальной инженерии.
«В обсуждении примут участие представители силовых структур, нотариального сообщества и Росреестра. Вместе с профессиональными риелторами они разберут реальные схемы мошенничества на вторичном рынке, объяснят, почему формально "чистые" сделки могут приводить к утрате имущества, и расскажут, на каких этапах риск можно выявить и остановить», – отметили организаторы мероприятия.
Ожидается участие более 150 специалистов рынка недвижимости. По итогам дискуссии планируется сформировать практический чек-лист безопасной сделки, который может быть полезен как профессиональному сообществу, так и собственникам жилья.
Мероприятие пройдет в очном формате 19 декабря в центре "Мой бизнес" (улица Мало-Тобольская, 19). Начало в 14:00.
Союз, подай в суд, почему фото домов в такой публикации?
19:30:20 15-12-2025
А Долину в качестве эксперта пригласили?
19:34:38 15-12-2025
Что за тайны Мадридского двора? Раскройте уже, сколько случаев мошенничества с квартирами вторички было в Барнауле? Ноль целых, ноль десятых?