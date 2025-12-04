Догнать и убедить. Риелтор рассказал, как спаcли жительницу Барнаула от "схемы Долиной"

Собственница выдумала несуществующего сына, которому нужна недвижимость в Москве. Но риелторы вскрыли обман

04 декабря 2025, 09:15, Алёна Жукова

Квартира с ремонтом / Изображение сгенерировано нейросетью / amic.ru

Схема мошенничества, которую в народе прозвали "эффект Долиной"*, докаталась и до Алтайского края. Риелторы сообщили о случаях, когда пенсионеры, находясь под влиянием аферистов, пытаются продать жилье. Люди врут агентам, покупателям и даже полиции о том, куда потратят деньги после сделки, выдумывают несуществующих родственников и категорически отказываются верить в то, что их "разводят". О том, как риелторы спасли женщину от "мошеннической" продажи, – в материале amic.ru.

"Мифический" сын, реальный аферист

Участившиеся факты мошенничества с квартирами, когда пожилые люди продают жилье, а затем через суд возвращают его, перестроили работу. Теперь агенты перед заключением сделки детально и тщательно изучают продавца, чтобы быть уверенными – человек не находится под влиянием мошенников.

Так, недавно в барнаульский офис агентства "Жилфонд" обратилась женщина, которая заявила: хочет продать квартиру и помочь сыну купить жилье в Москве. Однако риелторы заподозрили неладное.

«Мы стали с ней разговаривать, я поняла: продавец находится под влиянием мошенников. Когда я спрашивала, где именно находится квартира, сколько она стоит, она стала "плавать" в этих вопросах. Я попросила дать номер сына, чтобы переговорить с ним, на что собственница ответила: номер она не даст, сын на работе, звонить ему запрещено», – сообщила amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова.

Женщина приходила в агентство недвижимости два раза, а на третий риелторы вызвали полицию, чтобы сотрудники ведомства убедили горожанку в том, что она попала под влияние мошенников. Однако продавец быстро покинула офис.

«Вместе с полицейскими мы поехали к ней в дом, ходили по подъезду, узнавали у соседей, знают ли они ее. Нашли соседку, с которой собственница очень хорошо общается, и она сообщила, что у женщины есть дочь. Мы созвонились с дочерью. В результате мы – риелторы, полицейские и дочь – убедили горожанку, что она попала под влиянием мошенников, что не существует никакого безопасного счета, никто не звонит из ФСБ, Центробанка, Спортлото», – рассказала Ольга Зембатова.

История закончилась благополучно: горожанку удалось убедить, она отказалась от продажи жилья и поблагодарила всех за спасение от аферистов. Но не всем так везет. По некоторым данным, за год в России более трех тысяч сделок купли-продажи были оспорены, продавцам вернули жилье (даже то, что было продано несколько лет назад), а покупатели остались без квартир, денег, но с долгами.

Тотальная проверка

"Эффект Долиной" сказался на барнаульском рынке жилья: покупатели стали обходить стороной квартиры, продаваемые пожилыми собственниками, особенно – без альтернативной сделки (то есть когда владелец не планирует покупать другое жилье), которую может сопроводить риелтор.

«Для агентов мы разработали памятку, что нужно сделать при работе с возрастным продавцом. Один из пунктов – проверка телефона: анализ входящих и исходящих звонков, сообщений. Разумеется, все с согласия гражданина и в его присутствии: агент просит его подписать согласие на обработку персональных данных. Естественно, объясняем людям, для чего мы это делаем», – говорит Ольга Зембатова.

Памятка перед покупкой квартиры на вторичном рынке / Фото: предоставлено для amic.ru Ольгой Зембатовой

Кроме того, риелторы анализируют кредитную историю продавца. Если за последний месяц в ней указаны кредиты (особенно под высокий процент), это может стать сигналом для агентов. Работают они и с полицией: если агент заподозрит, что за клиентом стоят злоумышленники, он сообщает об этом в органы, чтобы они предотвратили мошеннические действия.

«Если у пожилого продавца есть дети-родственники, просим дать его номер, созваниваемся, приглашаем в офис, общаемся по видеосвязи. Обязательно просим предоставить паспорт, свидетельство о рождении, доказав свое родство с владельцем жилья. Ведь иногда роль родственника играют мошенники», – отмечает Ольга Зембатова.

Как еще распознать "опасного" продавца, можно почитать здесь.

*Что такое "эффект Долиной"?

Термины "эффект Долиной", "схема Долиной", "бабушкина схема" – так в Сети называют схему, при которой продавец получает деньги за недвижимость, а затем через суд требует вернуть жилье обратно, заявляя, что его обманули аферисты. Деньги при этом он возвращать не собирается – средства от сделки он уже передал мошенникам, а потому может платить лишь 2-3 тыс. в месяц с пенсии.

Схема получила массовое распространение, после того как в 2024 году Ларина Долина продала квартиру за 112 млн рублей, а после заявила, что не осознавала своих действий и находилась под влиянием злоумышленников. Суд встал на сторону певицы, сохранил ей квартиру. А вот покупатель – мать-одиночка Полина Лурье – осталась ни с чем. Женщина добивалась справедливости в судах всех уровней, но везде терпела поражение. Так же теряли жилье и тысячи россиян: продавцы стали массово обжаловать ранее совершенные сделки, заявляя, что их обманули мошенники.

Точку в этой истории поставит Верховный суд: защита Лурье подала жалобу на решения нижестоящих инстанций, которые ранее приняли сторону артистки. Сейчас все юридическое сообщество (а также адвокаты, риелторы и простые граждане) ждут решения Верховного суда.