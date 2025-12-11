В Барнауле водитель маршрутки не выпустил ребенка на остановке из-за отсутствия сдачи
У девочки было 1000 рублей
11 декабря 2025, 14:05, ИА Амител
В барнаульском поселке Власиха водитель автобуса № 120 не выпустил 12-летнюю девочку на остановке "Инженерной" и повез ее дальше по маршруту. Об этом паблику "Инцидент Барнаул" рассказала мать ребенка.
Произошло это в девять утра 10 декабря. У водителя не было сдачи с 1000 рублей, в итоге он высадил девочку только тогда, когда другой пассажир расплатился за нее.
«Дочь в мороз шла в обратную сторону в слезах. Обращаюсь к водителям 120-й маршрутки: пожалуйста, оставайтесь людьми! Где же ваша человечность? Ведь деньги были у ребенка! Проблема со сдачей в первую очередь должна быть устранена перевозчиком!» – возмутилась женщина.
Ранее в Барнауле школьник оказался в плену у водителя автобуса из-за заблокированного мобильного интернета. На помощь мальчику пришла случайная пассажирка.
ну вообще - водитель должен иметь разменную монету (это же касается магазинов)
Но...
14:13:33 11-12-2025
Работа для СК, возбуждение уголовного дела по статье похищение человека! И тема неадекватных водителей будет закрыта.
18:22:55 11-12-2025
Гость (14:13:33 11-12-2025) Работа для СК, возбуждение уголовного дела по статье похищен... Тема с ОТ будет закрыта, будешь пешком ходить.
09:58:19 12-12-2025
Гость (14:13:33 11-12-2025) Работа для СК, возбуждение уголовного дела по статье похищен... У нас своих прав никто не знает и на разговорах о важном школьникам об этом не рассказывают((( как и не знает гражданин, сколько налогов он платит и на что они идут. Да и законы не работают. Это вам не юэсэй, где при life imprisonment через 5 минут перекрыл бы дорогу спецназ и вертолет преследовал бы эту маршрутку и водила бы уехал в тюрьму на пожизненное или смертная казнь (при отягчающих). На предложенные варианты голосования без слез не взглянешь, как для умственно-отсталых терпил, с которыми можно все что угодно делать....как то так
14:15:34 11-12-2025
Водитель врет. У них всегда с утра есть разменная монета. Тем более с 1000 рублей. Я бы на месте матери встретила его на рейсе и в морду плюнула. Они одни и те же в одно и тоже время ездят.
15:10:41 11-12-2025
Гость (14:15:34 11-12-2025) Водитель врет. У них всегда с утра есть разменная монета. Те... Кто ж ему выдает с утра разменную монету? Пока пассажиры не накидают у него и нет денег.
15:50:55 11-12-2025
Гость (15:10:41 11-12-2025) Кто ж ему выдает с утра разменную монету? Пока пассажиры не ... Мой муж работает на автобусе и у него всегда есть разменка! Они не сдают всю сумму, а только план. Остальное оставляют себе как зарплату.
18:52:41 11-12-2025
Гость (15:50:55 11-12-2025) Мой муж работает на автобусе и у него всегда есть разменка! ... А сколько детей у Вашего мужа было Вы можете точную цифру назвать?
В вопросе лишь доля глупой шутки.
Имею в виду на сколько людей с тысячей он рассчитывает, ведь утром автобусы полные, а банкоматы выдают чаще крупные купюры.
Ведь есть разумный предел размера разменной кассы
14:23:22 11-12-2025
Набить ему рожу!))
14:25:06 11-12-2025
Это каким надо быть человеком, чтобы из-за 40 рублей издеваться над 12 летней девочкой?
Мужик водила, надеюсь ему это аукнется.
Уважаемый комитет по транспорту, может хотя бы имитировать деятельность начнете.
В каждой маршрутке висит номер для перевода, вы этого не видите. Водители прячут и не дают терминалы, вы об этом не знаете. Ауууу!!!
Прокуратура тоже в слепо-глухонемых играет
14:55:13 11-12-2025
Гость (14:25:06 11-12-2025) Это каким надо быть человеком, чтобы из-за 40 рублей издеват... А если водила самозанятый? Переводы по телефону 100% законны. И?
15:37:05 11-12-2025
Гость (14:25:06 11-12-2025) Это каким надо быть человеком, чтобы из-за 40 рублей издеват... А это ж какой мамаше надо быть глупой, чтоб дать 1000? На это и рассчитыаала, что так прокатит. И не первый раз наверно так ездит, это система
16:48:20 11-12-2025
Гость (15:37:05 11-12-2025) А это ж какой мамаше надо быть глупой, чтоб дать 1000? На... это ж каким надо быть жлобом,чтобы за сорок рублей так обделаться
08:10:51 12-12-2025
Гость (16:48:20 11-12-2025) это ж каким надо быть жлобом,чтобы за сорок рублей так обд... Тварь
20:38:28 11-12-2025
Гость (14:25:06 11-12-2025) Это каким надо быть человеком, чтобы из-за 40 рублей издеват... А в ответ тишина ...
14:39:17 11-12-2025
моего сына уже 3 раза по разным причинам оскорбляли и удерживали водители. и у моих друзей так же. Планируем подавать коллективный иск
14:59:06 11-12-2025
Гость (14:39:17 11-12-2025) моего сына уже 3 раза по разным причинам оскорбляли и удержи... В спортлото?
15:06:44 11-12-2025
Гость (14:39:17 11-12-2025) моего сына уже 3 раза по разным причинам оскорбляли и удержи... звонок в момент удержания в 020 и шить УК РФ Статья 127
14:42:15 11-12-2025
Все проблемы уйдут, когда во всех маршрутах ьудут стоять валидаторы. И это тже поле непаханое для СКР
16:08:28 11-12-2025
УРОД
17:10:30 11-12-2025
недавно ехала в маршрутке и зашла старушка лет 90+, проехала 1 остановку и ей нужно было выходить. водила спросил что у нее за проезд и она, трясущейся рукой, протянула проездной. слышали бы вы, что ей наговорил этот урод!
17:36:54 11-12-2025
Сегодня на 51 один даун, косящий под гопаря с шапкой на затылке орал, что ему сотки дают! Давайте мелочь - орет!!!
20:42:06 11-12-2025
Один водятел уже уехал по маршруту в один конец. Видимо, до них не доходит, что иногда могут навалять так, что транспорт у них будет один персональный - инвалидная коляска. Тогда долго будут вспоминать, а родственники пусть на ус мотают. Но и народ у нас тоже бывает неадекватный.
00:10:51 12-12-2025
Два раза заходил с 1000 купюрой, спрашивал на входе "смогу рассчитаться?" Оба раза прозвучало "заходи".
Но я понимаю, что мелких денег утром столько сколько оставлено для размена вечером, их не может быть на всех, поэтому буду и дальше спрашивать на входе
08:08:29 12-12-2025
Да привлечь его к уголовке. Чтоб тварей таких не было за рулëм. Педофил скотина.
08:21:53 12-12-2025
Паха (08:08:29 12-12-2025) Да привлечь его к уголовке. Чтоб тварей таких не было за рул...
То что скотина - понятно. А вот с педофилом ты явно перегнул. Эта педоистерия до добра явно не доведет и под раздачу ты тоже можешь легко попасть.
09:04:52 13-12-2025
Паха (08:08:29 12-12-2025) Да привлечь его к уголовке. Чтоб тварей таких не было за рул... он киднеппер
09:20:30 12-12-2025
Несколько лет назад один делился опытом, как проехать бесплатно. Рано утром заходил в автобус/маршрутку с 5000 купюрой.
09:26:45 12-12-2025
Гость (09:20:30 12-12-2025) Несколько лет назад один делился опытом, как проехать беспла... Помнится ему потом мешок с мелочью на сдачу сдали. И пересчитать не позволили.