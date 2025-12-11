В Барнауле водитель маршрутки не выпустил ребенка на остановке из-за отсутствия сдачи

У девочки было 1000 рублей

11 декабря 2025, 14:05, ИА Амител

Маршрутка в городе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В барнаульском поселке Власиха водитель автобуса № 120 не выпустил 12-летнюю девочку на остановке "Инженерной" и повез ее дальше по маршруту. Об этом паблику "Инцидент Барнаул" рассказала мать ребенка.

Произошло это в девять утра 10 декабря. У водителя не было сдачи с 1000 рублей, в итоге он высадил девочку только тогда, когда другой пассажир расплатился за нее.

«Дочь в мороз шла в обратную сторону в слезах. Обращаюсь к водителям 120-й маршрутки: пожалуйста, оставайтесь людьми! Где же ваша человечность? Ведь деньги были у ребенка! Проблема со сдачей в первую очередь должна быть устранена перевозчиком!» – возмутилась женщина.

Ранее в Барнауле школьник оказался в плену у водителя автобуса из-за заблокированного мобильного интернета. На помощь мальчику пришла случайная пассажирка.