Школьник оказался в плену у водителя автобуса из-за заблокированного в Барнауле интернета

На помощь мальчику пришла случайная пассажирка

21 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Источник фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула рассказала о вопиющем случае в общественном транспорте, произошедшем утром 21 сентября. По словам женщины, ее сын ехал на тренировку в автобусе № 58 и столкнулся с хамским поведением водителя. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

На остановке "Сибэнергомаш" подросток попытался оплатить проезд, однако водитель заявил, что терминала в автобусе нет и деньги нужно вносить либо наличными, либо переводом на номер телефона. Наличными мальчик не располагал, а мобильный интернет в этом районе не работал, и перевести деньги он не смог.

«В ответ водитель закрыл двери и сказал, что пассажир "поедет, пока интернет не появится"», – отметила мама ребенка.

На помощь пришла случайная пассажирка – женщина заплатила за юного спортсмена. Только после этого водитель открыл двери и высадил ребенка уже на следующей остановке.

Мать школьника обратилась к компетентным органам с просьбой провести проверку и пресечь подобные случаи, подчеркнув, что речь идет о детях, которых недопустимо подвергать такому обращению.