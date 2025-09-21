Школьник оказался в плену у водителя автобуса из-за заблокированного в Барнауле интернета
На помощь мальчику пришла случайная пассажирка
21 сентября 2025, 17:30, ИА Амител
Жительница Барнаула рассказала о вопиющем случае в общественном транспорте, произошедшем утром 21 сентября. По словам женщины, ее сын ехал на тренировку в автобусе № 58 и столкнулся с хамским поведением водителя. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
На остановке "Сибэнергомаш" подросток попытался оплатить проезд, однако водитель заявил, что терминала в автобусе нет и деньги нужно вносить либо наличными, либо переводом на номер телефона. Наличными мальчик не располагал, а мобильный интернет в этом районе не работал, и перевести деньги он не смог.
«В ответ водитель закрыл двери и сказал, что пассажир "поедет, пока интернет не появится"», – отметила мама ребенка.
На помощь пришла случайная пассажирка – женщина заплатила за юного спортсмена. Только после этого водитель открыл двери и высадил ребенка уже на следующей остановке.
Мать школьника обратилась к компетентным органам с просьбой провести проверку и пресечь подобные случаи, подчеркнув, что речь идет о детях, которых недопустимо подвергать такому обращению.
17:58:07 21-09-2025
Мама должна позаботиться о наличии наличных у ребёнка. И знаю много уже случаев, когда у людей нет наличных, но водитель соглашается , что переведут "потом", так как да, интернета в пути нет.
18:25:24 21-09-2025
Светлана (17:58:07 21-09-2025) Мама должна позаботиться о наличии наличных у ребёнка. И зна... В каком документе написано, что она должна?
19:54:50 21-09-2025
Гость (18:25:24 21-09-2025) В каком документе написано, что она должна?...
А кто ещё должен о твоём дитёныше заботиться?
Тот кто откдюоючает в городе интернет ???
19:55:23 21-09-2025
Гость (18:25:24 21-09-2025) В каком документе написано, что она должна?... Что Должна подумать головой? Ну да. Про такое не пишут к сожалению нигде
18:40:10 21-09-2025
Светлана (17:58:07 21-09-2025)+ в карму.
Интересно кто те граждане что не согласны с вашим комментарием ?!
У них наверное везде и всегда есть интернет...
08:06:57 22-09-2025
Шинник (18:40:10 21-09-2025) + в карму.Интересно кто те граждане что не согласны с ва... Если у водителя нету вылидатора или он не работает, а он в 58 точно предусмотрен контрактом с Администрацией, нефик ему делать на линии!!!!!!!!!! А администрации следовало бы давно повысить штрафы для таких перевозчиков, а не 3000 как сейчас. Поднимите до 100000, имхую они во всех маршрутках появятся!!!!
10:53:37 22-09-2025
Гость (08:06:57 22-09-2025) Если у водителя нету вылидатора или он не работает, а он в 5... И проезд в тот же час станет не 40, а 200 рублей.
А альтернативы нет, будут ездить, так что вы такими предложениями хуже сделаете только горожанам.
16:16:05 22-09-2025
Шинник (18:40:10 21-09-2025) + в карму.Интересно кто те граждане что не согласны с ва... нет, это быдло школоло пишут, чайлдфри и прочие отбросы, которые не имеют своих детей, и потому такую ересь несут, у них нет понимания, что ребенок может заблудиться, если его увезти дальше, что ребенок не имеет опыта и сформированного ума для принятий решений в стрессовых ситуациях, а водилу найти, и наказать так, чтоб другим неповадно было. Быдлы.
19:52:27 21-09-2025
Светлана (17:58:07 21-09-2025) Мама должна позаботиться о наличии наличных у ребёнка. И зна... нет такого закона) зато закон есть, чтобы терминалы оплаты были везде. и да, терминалу не нужен интернет, они работают не так. выгрузка транзакций может быть вообще один раз в день.
20:34:41 21-09-2025
Светлана (17:58:07 21-09-2025) Мама должна позаботиться о наличии наличных у ребёнка. И зна... мама позаботилась, чтобы у ребенка были деньги на карте и он не потерял наличные. мама- молодец! а вот перевозчики, скрывающие доходы и лишающие свободы детей, полная ее противоположность.
а урода, который удерживал ребенка, я бы засудила за киднеппинг
09:56:34 22-09-2025
Светлана (17:58:07 21-09-2025) Мама должна позаботиться о наличии наличных у ребёнка. И зна... Заминусили тебя светлана. Водитель должен был просто выпустить ребенка значит если мобильного интернета не было. Не вина ребёнка
18:10:49 21-09-2025
Если нет терминала, то проезд бесплатный. Есть такое постановление администрации города.
10:55:10 22-09-2025
Гость (18:10:49 21-09-2025) Если нет терминала, то проезд бесплатный. Есть такое постано... А можно ссылку на него? Что бы предьявлять некоторым личностям которые не понимают русский язык?
18:40:55 21-09-2025
Сын (11лет) тоже стал заложником ситуации. Деньги на карте были, но не списывались. Вышел вместо сельхоза на новом рынке, так и не оплатив. Пытался кондуктору объяснить (трамвай 1), готов был сразу перечислить - нет. В итоге сын домой шел с полной хоккейной формой и пропущенной тренировкой до первомайки под дождем (из-за которого и решил одну остановку проехать). Сам всегда теперь наличку беру какую-то сумму.
18:44:06 21-09-2025
а вообще есть такая статья в УК "захват и удержание в заложниках" (206 УК РФ)
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего
з) из корыстных побуждений или по найму,
наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
22:22:51 21-09-2025
Шинник (18:44:06 21-09-2025) а вообще есть такая статья в УК "захват и удержание в заложн... Не тому водиле люлей отвесили. Но и этот нарвется.
10:56:39 22-09-2025
Шинник (18:44:06 21-09-2025) а вообще есть такая статья в УК "захват и удержание в заложн... Не то пальто, тут в случае случае можно АДМ натянуть и то, с сильным сильным прижмуром.
11:17:47 22-09-2025
Гость (10:56:39 22-09-2025) Не то пальто, тут в случае случае можно АДМ натянуть и то, с... Как раз то! Если раскрутить ситуацию. Чтобы другим неповадно было издеваться над детьми.
19:11:35 21-09-2025
В одежде всегда найдется кармашек куда можно положить 40 рублей. Хоть монетами, хоть бумажками.
19:22:46 21-09-2025
Так то понятно, пацан просто забыл, потому что родаки не спросили, но, ведь я так слышала, что есть Закон, который не разрешает водителям выгонять детей без оплаты из автобуса? Или, я живу не в этом городе?
10:58:03 22-09-2025
Иванна (19:22:46 21-09-2025) Так то понятно, пацан просто забыл, потому что родаки не спр... Не в той стране, то Москва... У них законы, а то Россия, это вы не понимаете, это другое
12:46:04 22-09-2025
Иванна (19:22:46 21-09-2025) Так то понятно, пацан просто забыл, потому что родаки не спр... так он и не выгонял, он наоборот оставил в салоне, возможно что бы даже передать полиции для привлечения родителей к административной ответственности. шутка конечно. но по факту - да, никто пацана не выгонял, но судя по фото, что пацан сориентировался снять номер автобуса, то он уже в достаточно сознательном возрасте, не удивлюсь, если ему лет 15-16.
19:23:06 21-09-2025
Захват заложников инкриминировать таким типам, и сажать на реальные сроки! Только государство может ограничить свободу передвижения гражданина. Такие типы покушаются на роль государства, поэтому должны караться беспощадно!
19:51:45 21-09-2025
Да у водителя за день столько таких "спортсменов" катается) и всех их бесплатно возить?.. ну пусть каждый поставит себя на место водителя.
19:53:21 21-09-2025
Почему в 58 нет терминала.кто допустил на линию.
20:32:30 21-09-2025
А если вместо мальчика был бы здоровый мужик? Возможно поддатый. Стал бы его удерживать?)
09:35:08 22-09-2025
Гость (20:32:30 21-09-2025) А если вместо мальчика был бы здоровый мужик? Возможно подда... Если бы водила быковал на противников явно сильнее его, уважуха ему за мужество. Ну типа как тот, которого избили.
22:19:59 21-09-2025
Яжемать не дала ребенку нал, а водила не знает, что с 2021 года действует закон ,что запрет распространяется на принудительную высадку ребенка до 16 лет, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один.
Да, там для водителя штраф составит 5 тысяч рублей. Для должностных лиц, то есть для кондукторов или контролеров, — от 20 до 30 тысяч рублей.
22:26:16 21-09-2025
Кому охотв возить ваших дитёнышей бесплатно
Мамашка прекрасно знает что в городе отключают интиернет
Дай ребёнку наличку
Нет будет провоцировать водителя и рисковать ребёнком
Все вопросы к отключателям интернета
23:14:25 21-09-2025
это УК "удержание в заложниках"!!! вы там с ума сошли, в администрации города, допуская ТАКИХ людей к перевозкам граждан? еще и киднепинг тут!! Мама, пишите заявление в полицию, это вопиющий случай
07:40:26 22-09-2025
Гость (23:14:25 21-09-2025) это УК "удержание в заложниках"!!! вы там с ума сошли, в адм...
А скоро никаких не останется. Ни водителей, ни учителей, ни врачей.
11:15:08 22-09-2025
Гость (07:40:26 22-09-2025) А скоро никаких не останется. Ни водителей, ни учителей,... Куда они денутся?
Кто жил в советское время, помнит тогдашних работников торговли. Вот стоит она за прилавком овощного магазина в грязном белом халате и с грязными руками, вся обвешанная золотом и орёт на недостаточно расторопных покупателей. И вид у неё такой, что встала за прилавок - сразу надо давать орден, на худой конец медаль. Посмотрите на продавцов сегодня. Хожу в разные сетевые магазины, расположенные поблизости. Всюду встречают чистенькие вежливые продавцы, здороваются, помогают сделать выбор и совершить покупки. Небо и земля! Их, этих продавцов не с Марса же к нам завезли! Почему в торговле наладили порядок, а с водителями, учителями и врачами - нет?
00:26:59 22-09-2025
Дала дочери 10лет наличку в обе стороны. Но она на обратную дорогу ошиблась и села не в ту сторону. Соответственно денег у неё не хватило ещё на один проезд. Был телефон, но оплата не прошла. Хорошо, что не высадили. Надо быть добрее, разные могут быть ситуации.
00:55:01 22-09-2025
Да сделайте уже детям бесплатный проезд.
Каждый день эти истории. Самая богатая страна с демографическим кризисом.
15:02:49 22-09-2025
Жора (00:55:01 22-09-2025) Да сделайте уже детям бесплатный проезд. Каждый день эт... в Барнауле поинтересуйтесь сколько ребятишек. точно можно сделать бесплатный проезд
01:41:47 22-09-2025
Водитель всего лишь проучил халявщика. Если называть это взятием заложника, то всеобщее "нам должны" я расцениваю как обычное быдло хамство
07:07:57 22-09-2025
Гость (01:41:47 22-09-2025) Водитель всего лишь проучил халявщика. Если называть это взя... Вы можете расценивать как вам нравится, но по закону водитель взял ребенка заложником и удерживал силой.
07:31:22 22-09-2025
Добрее надо быть, согласен. Но в последнее время дети, а также их яжродители ничего, кроме неприязни, не вызывают.
08:59:04 22-09-2025
Гость (07:31:22 22-09-2025) Добрее надо быть, согласен. Но в последнее время дети, а так... Это потому что вы уже старый. Как и я, впрочем
10:08:20 22-09-2025
Гость (08:59:04 22-09-2025) Это потому что вы уже старый. Как и я, впрочем... Или просто дети и яжематери распоясались от безнаказанности?
19:33:33 22-09-2025
Оплачивать нужно при входе, как во всей остальной России