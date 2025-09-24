В Барнауле водитель маршрутки прищемил голову ребенку дверьми
Во время поездки водитель вел себя агрессивно
24 сентября 2025, 17:15, ИА Амител
Ссадины у мальчика / Фото: Telegram-канал Barnaul 22
В Барнауле произошел инцидент с участием водителя маршрутного такси № 65 и несовершеннолетнего пассажира, сообщает Telegram-канал Barnaul 22.
По словам матери, мальчик возвращался с тренировки и ехал в сторону гипермаркета "Лента" на Лазурной. Во время поездки водитель вел себя агрессивно, использовал нецензурную лексику в общении с пассажирами. При выходе на остановке дверьми транспортного средства была прищемлена голова ребенка.
Мальчик вернулся домой в испуганном состоянии, получив ссадины и болезненные повреждения. Мать ребенка намерена привлечь внимание к происшествию, найти водителя и добиться его наказания.
17:26:25 24-09-2025
В ауле отсутствует в транспорте норма поведения как у водителей , так и у пассажиров ( недавно чуть не убили водителя 10автобуса ). Какая то озлобленность и агрессия у людей
17:43:19 24-09-2025
Гость (17:26:25 24-09-2025) В ауле отсутствует в транспорте норма поведения как у водите... А еще в Барнауле живут альтернативно одаренные индивидуумы, которые берутся рассуждать о нормах поведения и при этом уничижительно употребляют название города, в котором живут.
18:02:41 24-09-2025
ыть (17:43:19 24-09-2025) А еще в Барнауле живут альтернативно одаренные индивидуумы, ... Мы в нем не живем