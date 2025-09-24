В Барнауле водитель маршрутки прищемил голову ребенку дверьми

Во время поездки водитель вел себя агрессивно

24 сентября 2025, 17:15, ИА Амител

Ссадины у мальчика / Фото: Telegram-канал Barnaul 22

В Барнауле произошел инцидент с участием водителя маршрутного такси № 65 и несовершеннолетнего пассажира, сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

По словам матери, мальчик возвращался с тренировки и ехал в сторону гипермаркета "Лента" на Лазурной. Во время поездки водитель вел себя агрессивно, использовал нецензурную лексику в общении с пассажирами. При выходе на остановке дверьми транспортного средства была прищемлена голова ребенка.

Мальчик вернулся домой в испуганном состоянии, получив ссадины и болезненные повреждения. Мать ребенка намерена привлечь внимание к происшествию, найти водителя и добиться его наказания.