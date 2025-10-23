В Барнауле на несколько часов задерживают самолеты в Москву, Санкт-Петербург и обратно
Вылета ждут шесть пассажирских лайнеров
23 октября 2025, 08:06, ИА Амител
В барнаульском аэропорту перенесли время вылета и прилета шести рейсов. Пассажирские лайнеры в Москву, Санкт-Петербург и обратно отправятся на четыре-семь часов позже. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Как amic.ru рассказали очевидцы, ожидающие самолет Санкт-Петербург – Барнаул, причиной задержки стали "метеоусловия в аэропорту прибытия".
«Самолет в Барнаул из Санкт-Петербурга задержали из-за метеоусловий в аэропорту прибытия», – уточнили они.
Судя по информации на онлайн-табло, борт авиакомпании Nordwind должен был вылететь в 05:30 по барнаульскому времени. По предварительным данным, самолет отправится в краевую столицу только в 12:39. Также задерживаются два рейса из московского Шереметьево. Самолет авиакомпании "Победа" вылетит в 12:31 вместо указанных в расписании 05:15. Борт "Аэрофлота" приземлится в Барнауле не в 08:55, а в 13:05.
Кроме того, два самолета также не могут вылететь из Барнаула в Шереметьево. Борт "Победы" вместо намеченных 05:55 отправится в 13:15, а самолет "Аэрофлота" – в 14:00 вместо 10:05. Также задерживается отправление в Санкт-Петербург. Рейс компании Nordwind перенесли с 06:50 на 13:40.
Ранее синоптики регионального Гидрометцентра спрогнозировали в Барнауле туман и изморозь в утренние часы.
08:13:20 23-10-2025
Кто-то туман сегодня наблюдал?
08:19:07 23-10-2025
Гость (08:13:20 23-10-2025) Кто-то туман сегодня наблюдал?... А он есть. ))
13:08:00 23-10-2025
В Пулково вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за возможных атак БПЛА, сообщили в пресс-службе Росавиации. Последний раз с 18:33 21 октября 2025. Москва далеко не ушла.