Из-за тумана московские авиарейсы не смогли вовремя сесть в Барнауле

Судя по электронному табло, несколько самолетов задержались

11 октября 2025, 13:26, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Густой туман, окутавший Барнаул, стал причиной задержки прибытия двух авиарейсов в городской аэропорт. Информацию об этом можно увидеть на онлайн-табло воздушной гавани.

Самолет, следовавший из московского Шереметьево, вместо запланированного прибытия в 05:15 по местному времени совершил посадку лишь в 10:37. Рейс из Домодедово, ожидаемый в 08:45, также прибыл с опозданием. Эти задержки повлекли за собой изменения в расписании отправлений из Барнаула в Москву.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями, а именно туманом, отложен и вылет одного из московских рейсов, запланированный на 09:55.