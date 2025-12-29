В барнаульском парке "Изумрудный" к Новому году заливают каток

Если успеют залить, каток начнет работу уже 30 декабря

29 декабря 2025, 16:53, ИА Амител

Каток в парке "Изумрудный" в Барнауле может заработать уже 30 декабря. Об этом сообщил управляющий парком Владислав Вакаев в своем Telegram-канале.

В понедельник, 29 декабря, на территории ведутся подготовительные работы. Лед на пруду очищают от снега, затем планируют выполнить "черновую заливку", а на следующий день – чистовую. Вакаев надеется, что Новый год парк уже встретит с катком.

«Но есть одна проблема: из-за того что не было сильных морозов, часть пруда не до конца замерзла, поэтому каток по площади будет чуть меньше, чем в позапрошлом году. Надеюсь, что со временем, когда лед окрепнет, мы большую часть пруда займем под каток», – отметил управляющий в своем видео.

В комментариях у него поинтересовались, не помешает ли каток карпам. Для их зимовки осенью запустили аэратор, который поможет рыбкам перезимовать.

«Аэрацию пока временно выключили – иначе лед не достигнет необходимой толщины. Запустим каток и включим аэрацию – дозированно, чтобы не размывала большую площадь. Безопасность для людей важнее всего», – ответил Вакаев.

Также в "Изумрудном" включили праздничную иллюминацию на живой новогодней елке. Рядом, на ледовом стадионе "Клевченя", стартовали массовые катания.