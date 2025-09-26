НОВОСТИОбщество

"Сбылась мечта". Как в барнаульском парке "Изумрудный" прошла первая регистрация брака

Церемонию можно провести по четвергам и пятницам на безвозмездной основе в трех локациях

26 сентября 2025, 17:10, ИА Амител

Первая официальная регистрация брака в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В барнаульском парке "Изумрудный" в пятницу, 26 сентября, состоялась первая официальная регистрация брака.

Напомним, церемонию можно провести по четвергам и пятницам на безвозмездной основе в трех локациях – в беседке, амфитеатре или визит-центре. Информация о такой возможности появилась еще в июле, однако новобрачные Роман и Елена стали первыми.

«Мы давно хотели именно такой формат свадьбы. Прекрасная природа, прекрасные фотографии, прекрасная память детям и членам семьи. "Изумрудный" – это наш парк, он многое для нас значит, и мы, видя его преображение за последнее время, хотим быть частью этого места. Сбылась наша мечта», – рассказал Роман.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

17:57:16 26-09-2025

В последний вагон ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:34:35 26-09-2025

молодая была не молода

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:31 29-09-2025

Гость (18:34:35 26-09-2025) молодая была не молода... Но вполне хороша. Так бы все выглядели в ее возрасте

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:44:02 26-09-2025

А теперь обоих на 15 суток за то что целовались в общественном месте на глазах у окружающих. Депутаты за это недавно голосовали. Судя по брачующимся детей ждать уже поздно от созданной в очередной раз ячейки общества.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:13:35 26-09-2025

А давайте следить за ними, когда и сколько родят, где работают, какую ипотеку возьмут, как разводиться будут и имущество делить.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:31:32 26-09-2025

Красивая пара. Счастья им!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:07:13 27-09-2025

Там песок уже из обоих сыплется, а они все показуху устраивают.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:06 29-09-2025

Ооо как большинство коментунов бомбит. З - зависть? О вас не пишут😄 и не напишут

  1 Нравится
Ответить
