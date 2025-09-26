"Сбылась мечта". Как в барнаульском парке "Изумрудный" прошла первая регистрация брака
Церемонию можно провести по четвергам и пятницам на безвозмездной основе в трех локациях
26 сентября 2025, 17:10, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" в пятницу, 26 сентября, состоялась первая официальная регистрация брака.
Напомним, церемонию можно провести по четвергам и пятницам на безвозмездной основе в трех локациях – в беседке, амфитеатре или визит-центре. Информация о такой возможности появилась еще в июле, однако новобрачные Роман и Елена стали первыми.
«Мы давно хотели именно такой формат свадьбы. Прекрасная природа, прекрасные фотографии, прекрасная память детям и членам семьи. "Изумрудный" – это наш парк, он многое для нас значит, и мы, видя его преображение за последнее время, хотим быть частью этого места. Сбылась наша мечта», – рассказал Роман.
17:57:16 26-09-2025
В последний вагон ?
18:34:35 26-09-2025
молодая была не молода
15:25:31 29-09-2025
Гость (18:34:35 26-09-2025) молодая была не молода... Но вполне хороша. Так бы все выглядели в ее возрасте
20:44:02 26-09-2025
А теперь обоих на 15 суток за то что целовались в общественном месте на глазах у окружающих. Депутаты за это недавно голосовали. Судя по брачующимся детей ждать уже поздно от созданной в очередной раз ячейки общества.
21:13:35 26-09-2025
А давайте следить за ними, когда и сколько родят, где работают, какую ипотеку возьмут, как разводиться будут и имущество делить.
21:31:32 26-09-2025
Красивая пара. Счастья им!
08:07:13 27-09-2025
Там песок уже из обоих сыплется, а они все показуху устраивают.
15:24:06 29-09-2025
Ооо как большинство коментунов бомбит. З - зависть? О вас не пишут😄 и не напишут