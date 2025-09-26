"Сбылась мечта". Как в барнаульском парке "Изумрудный" прошла первая регистрация брака

Церемонию можно провести по четвергам и пятницам на безвозмездной основе в трех локациях

26 сентября 2025, 17:10, ИА Амител

Первая официальная регистрация брака в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В барнаульском парке "Изумрудный" в пятницу, 26 сентября, состоялась первая официальная регистрация брака.

Напомним, церемонию можно провести по четвергам и пятницам на безвозмездной основе в трех локациях – в беседке, амфитеатре или визит-центре. Информация о такой возможности появилась еще в июле, однако новобрачные Роман и Елена стали первыми.