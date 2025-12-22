В парке "Изумрудный" в Барнауле зажглась новогодняя живая елка. Фото

Сверкающее дерево теперь встречает посетителей парка в вечернее время

22 декабря 2025, 18:33, ИА Амител

Новогодняя елка в парке "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" включили праздничную иллюминацию на новогодней елке. Живая красавица теперь встречает гостей у входа: дерево оформили в классическом стиле – мягкой теплой гирляндой, которая подчеркивает силуэт ели и добавляет уюта вечерним прогулкам. Огни зажглись на прошедших выходных во время развлекательной программы для посетителей.

По соседству с парком к зимнему сезону присоединилась еще одна большая локация для отдыха: на ледовом стадионе "Клевченя" стартовали массовые катания. Самый большой каток Алтайского края открыл сезон 21 декабря. Массовые катания под музыку теперь проходят по графику: по будням и в субботу – с 18:00 до 21:00, в воскресенье – с 15:00 до 21:00. Администрация просит не приходить в другое время, так как вне расписания на льду тренируются конькобежцы.

Для гостей предусмотрены прокат и заточка коньков, теплое помещение для переобувания, гардероб, а также кафе и другие удобства. Владельцы собственных коньков могут кататься бесплатно.

Тем временем город готовится к главным праздничным событиям. Официальное открытие главной елки Барнаула пройдет 26 декабря в 17:00 на площади Свободы. В этот же день запланированы открытия елок и в других районах города.