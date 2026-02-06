В барнаульском зоопарке показали секретного котенка пумы, отцом которого был умерший Рони

С наступлением теплой погоды жители и гости города смогут увидеть котенка в вольере

06 февраля 2026, 10:20, ИА Амител

Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке посетителям показали котенка пумы по кличке Саян — детеныша пары Кнопы и Рони, который ранее умер. Появление малыша долгое время держали в секрете, рассказывают сотрудники "Лесной сказки" в своих соцсетях.

Рони и Кнопа за все время стали родителями восьми котят. Семеро из них сейчас живут в разных регионах страны. Восьмой детеныш, родившийся 20 ноября 2025 года, оставался неизвестным широкой публике. Саян стал единственным котенком в пятом помете.

Первые три недели после рождения Кнопа заботилась о малыше, однако затем ее материнские инстинкты начали ослабевать. К этому времени в регионе установились холода, и специалисты сочли, что оставлять котенка с матерью опасно. После наблюдений и обсуждений было принято решение перевести Саяна на искусственное вскармливание. До недавнего времени котенок жил у двух зоотехников, которые имеют большой и успешный опыт выхаживания детенышей.

В настоящее время котенка вернули в зоопарк, где он проходит адаптацию к самостоятельной жизни. С наступлением теплой погоды жители Барнаула и гости города смогут увидеть Саяна в вольере.

«Саян остается в барнаульском зоопарке как продолжение нашего прекрасного Рони», — отметили сотрудники учреждения.

Ранее в зоопарке сообщали о смерти пумы Рони. Хищнику было почти 15 лет — это почтенный возраст для данного вида. В последние месяцы жизни животное нуждалось в особом уходе и постоянной ветеринарной помощи, которую специалисты оказывали в полном объеме.