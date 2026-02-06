В барнаульском зоопарке скончалась пума Рони

Любимцу города шел 15-й год. По словам экспертов, это уже солидный возраст для животного

06 февраля 2026

Пума Рони / Фото: барнаульский зоопарк / @zoo22ru

В зоопарке "Лесная сказка" Барнаула произошла печальная утрата — не стало пумы по имени Рони. Животному шел 15‑й год, что для представителей этого вида считается почтенным возрастом. О смерти питомца сотрудники зоопарка сообщили 5 февраля, поделившись теплыми воспоминаниями и подробностями его жизни.

«Друзья, с глубокой грустью и тяжелым сердцем мы должны сообщить вам, что нашего пумы Рони больше нет. Он прожил долгую, хорошую жизнь. Причина смерти — физиологические возрастные изменения», — говорится в сообщении зоопарка.

Рони прибыл в "Лесную сказку" в 2012 году восьмимесячным котенком из Красноярского края. В последние месяцы жизни животное требовало особого внимания.

Ветеринары оказывали ему постоянную поддержку, стараясь обеспечить максимально комфортные условия.

«Мы боролись за каждый его спокойный день. Рони был окружен постоянной заботой и любовью. С первых дней он завоевал нашу любовь! Они с Кнопой подарили миру восемь котят. Рони навсегда останется в наших сердцах и в истории зоопарка. Покойся с миром, наш старый друг», — поделились в публикации сотрудники "Лесной сказки".

