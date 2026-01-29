НОВОСТИОбщество

В барнаульском зоопарке у леопардов Сильвы и Маврика родился очаровательный котенок

Родители трепетно заботятся о потомстве

29 января 2026, 10:02, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Барнаульский зоопарк"
Фото: телеграм-канал "Барнаульский зоопарк"

В барнаульском зоопарке у леопардов Сильвы и Маврика родился детеныш. Первое пополнение в этом году произошло 1 января — на свет появился черный котенок.

Как рассказали в зоопарке, малыш чувствует себя хорошо. Родители трепетно заботятся о потомстве, а самец Маврик не отходит от своей семьи, окружая теплом и вниманием. 

Ранее сообщалось, что пара дикобразов по кличкам Чук и Мери, содержащихся в барнаульском зоопарке, впервые произвела потомство. Это событие является историческим для учреждения, так как стало первым случаем успешного размножения дикобразов в его истории.

Барнаул дикие животные Барнаульский зоопарк

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:08:18 29-01-2026

Какой же котёнок у леопардов, это лепердёнок.)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:18:34 29-01-2026

Гость (10:08:18 29-01-2026) Какой же котёнок у леопардов, это лепердёнок.)))... Если будет черный то это пантереныш)

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:42 29-01-2026

У леопардов родился котёнок. Казалось бы, причём тут бездомный кот Барсик, регулярно навещающий леопардиху. Но леопарды не заморачиваются, кто родился тот и родился.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:55 29-01-2026

Очаровательный малыш!!!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:56 29-01-2026

Вроде маленький, а лапы какие мощные

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:49:03 29-01-2026

Новогоднее голубоглазое чудо!

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров