В барнаульском зоопарке у леопардов Сильвы и Маврика родился очаровательный котенок
Родители трепетно заботятся о потомстве
29 января 2026, 10:02, ИА Амител
Фото: телеграм-канал "Барнаульский зоопарк"
В барнаульском зоопарке у леопардов Сильвы и Маврика родился детеныш. Первое пополнение в этом году произошло 1 января — на свет появился черный котенок.
Как рассказали в зоопарке, малыш чувствует себя хорошо. Родители трепетно заботятся о потомстве, а самец Маврик не отходит от своей семьи, окружая теплом и вниманием.
Ранее сообщалось, что пара дикобразов по кличкам Чук и Мери, содержащихся в барнаульском зоопарке, впервые произвела потомство. Это событие является историческим для учреждения, так как стало первым случаем успешного размножения дикобразов в его истории.
10:08:18 29-01-2026
Какой же котёнок у леопардов, это лепердёнок.)))
21:18:34 29-01-2026
Гость (10:08:18 29-01-2026) Какой же котёнок у леопардов, это лепердёнок.)))... Если будет черный то это пантереныш)
10:14:42 29-01-2026
У леопардов родился котёнок. Казалось бы, причём тут бездомный кот Барсик, регулярно навещающий леопардиху. Но леопарды не заморачиваются, кто родился тот и родился.
12:05:55 29-01-2026
Очаровательный малыш!!!
13:34:56 29-01-2026
Вроде маленький, а лапы какие мощные
14:49:03 29-01-2026
Новогоднее голубоглазое чудо!