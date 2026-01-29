В барнаульском зоопарке у леопардов Сильвы и Маврика родился очаровательный котенок

Родители трепетно заботятся о потомстве

Фото: телеграм-канал "Барнаульский зоопарк"

В барнаульском зоопарке у леопардов Сильвы и Маврика родился детеныш. Первое пополнение в этом году произошло 1 января — на свет появился черный котенок.

Как рассказали в зоопарке, малыш чувствует себя хорошо. Родители трепетно заботятся о потомстве, а самец Маврик не отходит от своей семьи, окружая теплом и вниманием.

