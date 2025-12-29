В Барнаульском зоопарке впервые в истории родились детеныши дикобраза

Они постоянно взаимодействуют друг с другом

29 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Пара дикобразов по кличкам Чук и Мери, содержащихся в барнаульском зоопарке, впервые принесла потомство. Это событие является историческим для учреждения, так как стало первым случаем успешного размножения дикобразов в его истории.

По сообщению представителей зоопарка, несмотря на отсутствие родительского опыта, оба животных демонстрируют образцовое поведение. Мери получает возможность отдыхать, в то время как Чук активно участвует в уходе за потомством, проявляя к детенышам повышенное внимание и заботу.

Детеныши с первых дней взаимодействуют друг с другом, устраивая игровые потасовки. Сотрудники зоопарка планируют провести необходимый осмотр в ближайшее время, чтобы установить пол новорожденных.

