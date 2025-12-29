В Барнаульском зоопарке впервые в истории родились детеныши дикобраза
Они постоянно взаимодействуют друг с другом
29 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
Пара дикобразов по кличкам Чук и Мери, содержащихся в барнаульском зоопарке, впервые принесла потомство. Это событие является историческим для учреждения, так как стало первым случаем успешного размножения дикобразов в его истории.
По сообщению представителей зоопарка, несмотря на отсутствие родительского опыта, оба животных демонстрируют образцовое поведение. Мери получает возможность отдыхать, в то время как Чук активно участвует в уходе за потомством, проявляя к детенышам повышенное внимание и заботу.
Детеныши с первых дней взаимодействуют друг с другом, устраивая игровые потасовки. Сотрудники зоопарка планируют провести необходимый осмотр в ближайшее время, чтобы установить пол новорожденных.
Ранее сообщалось, что для подросшего зубра, который в начале декабря появился в зоопарке Барнаула, ищут подругу. Программа по восстановлению популяции зубров – один из самых успешных примеров реинтродукции (выпуску в дикую природу) вида, исчезнувшего из дикой природы.
10:18:50 29-12-2025
как не приду в зоопарк, эти колючки всегда спят. когда успели- непонятно, но очень интересно и неожиданно)
мои поздравления зоопарку, а малышам и родителям- крепкого здоровья!
23:23:02 29-12-2025
23:22:18 29-12-2025
отсадите одно крупное взрослое животное - самца от матери со щенками - щенки в угнетенном состоянии и на альбиносе видны раны от игл на спинке. Пока детеныши не окрепли им вреден контакт со второй крупной особью. это препятствует лактации самки и спокойному росту щенят!!! Даже в этой короткой сценке визуально видны повреждения спинки у альбиноса-щенка. КТО у вас ветеринар? вет-текник?? заставьте его учиться, наконец! Мало получить приплод, нужно его сохранить!