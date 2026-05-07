В барнаульской школе мальчик с разбега влетел в толпу одноклассников, пострадала девочка
Повреждения были зафиксированы в травмпункте
07 мая 2026, 23:02, ИА Амител
Жители Барнаула сообщили о происшествии возле одной из школ в Ленинском районе, где, по словам очевидцев, пострадала ученица второго класса. Информация об этом появилась в паблике "Инцидент Барнаул".
Как утверждают горожане, инцидент произошел после уроков, когда группа младшеклассников находилась возле школьного крыльца. В этот момент один из мальчиков якобы с разбега врезался в детей, после чего убежал. Судя по опубликованному в соцсетях видео, несколько школьников упали после столкновения.
Автор публикации заявляет, что в результате произошедшего травмы получила девочка. По его словам, повреждения были зафиксированы в травмпункте, а родители ребенка написали заявление в полицию.
Также сообщается, что правоохранительные органы уже проводят проверку по факту случившегося. Официальных комментариев от полиции на момент публикации не поступало. Обстоятельства инцидента уточняются.
06:54:18 08-05-2026
Господи, скоро за косичку нельзя дёрнуть будет симпатичную одноклассницу. По судам затаскают. А она так и останется до старости в компании 40 кошек.
08:11:16 08-05-2026
Гость (06:54:18 08-05-2026) Господи, скоро за косичку нельзя дёрнуть будет симпатичную о... Ну... возможно и останется только с кошками...!
Потому что так можно стать инвалидом!...
За косичку... Это одно.
А вот сгруппировавшись забежать в толпу... Где многие этого не ожидают...!? Это, согласитесь, другое?!...
Пернёк перепутал компьютерную игру с реальным миром! Наверное...
Пусть с родителями и полицией поразбираются!...
Глядишь, и повзраслев, он возможно ни на кого не наедет на своём авто...!?
07:56:13 08-05-2026
осспади
в любой родительский или домовой чат зайдите, и увидите, что 90% бабешек, нужно принудительно галоперидолом обкалывать
11:00:30 08-05-2026
Гость (07:56:13 08-05-2026) осспадив любой родительский или домовой чат зайдите, и у...
Давай мы тебя с разбега толкнем на лестницу и посмотрим, что ты потом скажешь