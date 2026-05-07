В барнаульской школе мальчик с разбега влетел в толпу одноклассников, пострадала девочка

Повреждения были зафиксированы в травмпункте

07 мая 2026, 23:02, ИА Амител

Упавшие от удара девочки / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула сообщили о происшествии возле одной из школ в Ленинском районе, где, по словам очевидцев, пострадала ученица второго класса. Информация об этом появилась в паблике "Инцидент Барнаул".

Как утверждают горожане, инцидент произошел после уроков, когда группа младшеклассников находилась возле школьного крыльца. В этот момент один из мальчиков якобы с разбега врезался в детей, после чего убежал. Судя по опубликованному в соцсетях видео, несколько школьников упали после столкновения.

Автор публикации заявляет, что в результате произошедшего травмы получила девочка. По его словам, повреждения были зафиксированы в травмпункте, а родители ребенка написали заявление в полицию.

Также сообщается, что правоохранительные органы уже проводят проверку по факту случившегося. Официальных комментариев от полиции на момент публикации не поступало. Обстоятельства инцидента уточняются.