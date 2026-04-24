В Бийске восьмиклассник распылил в школе перцовый баллончик
Проводится доследственная проверка по признакам хулиганства
24 апреля 2026, 12:28, ИА Амител
В Бийске ученик восьмого класса одной из школ распылил перцовый баллончик в учебном кабинете во время урока, сообщает алтайский СК. Инцидент произошел утром 24 апреля.
«Пострадали несколько учеников, которым потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.
Проводится доследственная проверка по признакам хулиганства.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Бийское". Полицейские проводят проверку, опрашивают несовершеннолетних и их родителей.
Прокурор Алтайского края поставил задачу детально разобраться в ситуации, дать оценку исполнению законодательства об образовании, организации учебного процесса и профилактике правонарушений.
Ранее в Бийске трое детей пострадали из-за распыления перцового баллончика в школе.
Комментарии 0