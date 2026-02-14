В Бийске на 17-летнем пустыре построят девятиэтажки

14 февраля 2026, 12:19, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске стартовала застройка микрорайона 16а: на участке по улице Советской, 170, закладывают первый из трех девятиэтажных домов. Об этом сообщает портал "Алтайская недвижимость".

Территория будущего строительства имеет выгодное расположение: с одной стороны она примыкает к многоэтажке по адресу Митрофанова, 2/4, с другой — граничит с детским садом № 92 и улицей Зеленый Клин. Дополнительным преимуществом участка стало соседство с гипермаркетом "Лента" и уже сложившимся районом новостроек.

Согласно опубликованным визуализациям, каждая из трех новостроек будет иметь по два подъезда. Архитектурное решение предусматривает фасады в коричнево‑бежевой гамме, а также остекление лоджий "в пол", которое станет сдержанным стилистическим акцентом.

Проект включает обустройство газона и парковки между домами. При этом концепция "двор без машин" на рендерах не представлена, а детали благоустройства пока не раскрыты. Застройщиком выступает новосибирская компания "Материалстройсервис".

Примечательно, что история этой локации насчитывает уже более полутора десятилетий. В 2008 году осваивать квартал планировала компания "Венеция", которая намеревалась возвести 24‑этажные дома. Несмотря на смену планов и названия микрорайона, местные жители до сих пор нередко называют эту территорию "там, где Венеция".

Между тем глава Бийска Виктор Щигрев в своем Telegram‑канале сообщил, что до 2030 года в городе планируется ввести в эксплуатацию 72 тысячи квадратных метров жилья.

